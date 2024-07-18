Огромный астероид, больше Эйфелевой башни, приближается к Земле: есть ли опасность

Ученые утверждают, что громадный астероид, больше Эйфелевой башни, пролетит мимо Земли 13 апреля 2029 года. Однако в начале наблюдений за этим небесным телом исследователи были уверены, что последует прецедент разрушительного удара.

Сейчас они изучают этот большой космический камень под названием 99942 Апофис, который приближается к нашей планете, пытаясь улучшить защиту Земли от других астероидов.

Официальные лица Европейского космического агентства (ESA) объявили о планах финансировать подготовительную работу над скоростной миссией Apophis for Security and Safety (RAMSES), предусматривающей отправку космического корабля для получения информации из астероида о его размере, форме, массе и вращении в космосе.

Исследователи хотят узнать о составе этого астероида, его внутренней структуре, а также о его орбите. Еще их интересует, как космический камень может изменяться, когда он проходит в пределах 32 тысяч километров от Земли, примерно в десятой части расстояния до Луны.

По словам главы офиса программы космической безопасности ESA Хольгарта Крага, в течение нескольких тысяч лет ни один астероид не будет близиться так близко.

"Пролет мимо Земли абсолютно уникален. Если небо будет чистым, вы должны увидеть его невооруженным глазом", - говорит он.

Апофис приблизится к Земле ближе, чем геостационарные спутники, используемые для телевизионной речи, систем навигации и прогнозирования погоды. Это будет момент, когда Апофис действительно станет взаимодействовать с Землей.

"Это гравитационное поле Земли в основном несколько изменит форму астероида, заставляя его изменить свою форму. А еще гравитационное тяготение может также повлечь оползни на поверхности астероида", - добавил Краг.

Рамзес будет действовать как посланник, доставляя информацию об астероиде, чтобы помочь ученым лучше понять его и рассчитать риски космических камней размером с Апофис.

"Наша цель в планетной защите состоит не в том, чтобы заниматься наукой об астероидах, а в том, чтобы охарактеризовать их таким образом, чтобы в один прекрасный день мы могли отвлечь их, когда они станут опасными", - говорят ученые.

По словам профессора Моники Грейди из Открытого университета, большинство астероидов, пролетающих мимо Земли, в основном безвредны, поскольку они находятся на достаточно безопасных орбитах. Однако Апофис – это космический камень, пересекающий Землю, а это совсем другая история.

"Они приближаются к Земле, и есть вероятность, что однажды один из них ударится по Земле и приведет к большой катастрофе. Мы считаем, что это произошло 65 миллионов лет назад, когда все динозавры были уничтожены. И если это большой астероид и он ударит нас, это будет катастрофа, которая уничтожит человечество", - сказала она.

Сообщается, что Апофис был открыт в 2004 году, и он находился в центре внимания многих ученых, которые сначала считали, что он столкнется с Землей, когда вращается вокруг Солнца. NASA развенчало эти теории, придя к выводу, что такого удара не будет, когда космический камень приблизится к Земле в 2020 и 2036 годах.