Величезний астероїд, більший за Ейфелеву вежу, наближається до Землі: чи є небезпека

Вчені стверджують, що великий астероїд, більший за Ейфелеву вежу, пролетить повз Землю 13 квітня 2029 року. Однак на початку спостережень за цим небесним тілом дослідники були впевнені, що буде прецедент руйнівного удару.

Зараз вони вивчають цей великий космічний камінь під назвою 99942 Апофіс, який наближається до нашої планети, намагаючись покращити захист Землі від інших астероїдів.

Офіційні особи Європейського космічного агентства (ESA) оголосили про плани фінансувати підготовчу роботу над швидкісною місією Apophis for Security and Safety (RAMSES), яка передбачає відправку космічного корабля для отримання інформації з астероїда про його розмір, форму, масу та обертання в космосі.

Дослідники хочуть дізнатися про склад цього астероїду, його внутрішню структуру, а також про його орбіту. Ще їх цікавить, як космічний камінь може змінюватися, коли він проходить у межах 32 тисяч кілометрів від Землі, приблизно десятій частині відстані до Місяця.

За словами голови офісу програми космічної безпеки ESA Хольгарта Крага, протягом кількох тисяч років жоден астероїд не наближатиметься так близько.

"Проліт повз Землю є абсолютно унікальним. Якщо небо буде чистим, ви повинні побачити його неозброєним оком", - каже він.

Апофіс наблизиться до Землі ближче, ніж геостаціонарні супутники, які використовуються для телевізійного мовлення, систем навігації та прогнозування погоди. Це буде момент, коли Апофіс дійсно почне взаємодіяти з Землею.

"Це гравітаційне поле Землі в основному дещо змінить форму астероїда, змушуючи його змінити свою форму. А ще гравітаційне тяжіння може також спричинити зсуви на поверхні астероїда", - додав Краг.

Рамзес діятиме як посланець, доставляючи інформацію про астероїд, щоб допомогти вченим краще зрозуміти його та розрахувати ризики космічних каменів розміром з Апофіс.

"Наша мета в планетному захисті полягає не в тому, щоб займатися наукою про астероїди, а в тому, щоб охарактеризувати їх таким чином, щоб одного дня ми могли відвернути їх, коли вони стануть небезпечними", - кажуть вчені.

За словами професора Моніки Грейді з Відкритого університету, більшість астероїдів, які пролітають повз Землю, в основному нешкідливі, оскільки вони знаходяться на досить безпечних орбітах. Однак Апофіс - це космічний камінь, що перетинає Землю, а це зовсім інша історія.

"Вони наближаються до Землі, і є ймовірність, що одного дня один із них вдариться по Землі та спричинить велику катастрофу. Ми вважаємо, що це сталося 65 мільйонів років тому, коли всі динозаври були знищені. І якщо це великий астероїд і він вдарить нас, це буде катастрофа, яка знищить людство", - сказала вона.

Повідомляється, що Апофіс був відкритий у 2004 році, і він був у центрі уваги багатьох вчених, які спочатку вважали, що він зіткнеться з Землею, коли обертається навколо Сонця. NASA розвінчало ці теорії, дійшовши висновку, що такого удару не буде, коли космічний камінь наблизиться до Землі у 2020 і 2036 роках.