Человечество станет свидетелем события, описанного в старинной рукописи 1217 года

Невероятное астрономическое событие, впервые задокументированное в 1217 году, состоится в ближайшее время. И человечество сможет стать свидетелем взрыва древнейшей звезды, за которой астрономы наблюдают не одно столетие.

Что это за событие и какое значение оно имеет для науки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFLscience.

Мир вот-вот увидит звездное событие, которое, вероятно, было впервые зафиксировано в 1217 году; взрыв новой T Coronae Borealis (T CrB), также известной как звезда Blaze.

Эта звезда - фактически двойная звездная система, состоящая из белого карлика и красного гиганта - в большинстве своем не видна с Земли без помощи телескопа. Расположенный на расстоянии 3000 световых лет от Земли, сила тяжести белого карлика медленно оттягивает вещество от красного гиганта, в конце концов вызывая произошедшее раз в жизни событие (или дважды, если вам невероятно повезет).

"Звезды находятся достаточно близко поэтому когда красный гигант становится нестабильным из-за повышения температуры и давления и начинает выбрасывать свои наружные слои, белый карлик собирает это вещество на своей поверхности", - объясняют в NASA.

Ученые добавили, что неглубокая плотная атмосфера белого карлика наконец нагревается настолько, что вызывает немедленную термоядерную реакцию, которая порождает новую, которую мы видим с Земли.

Это происходит примерно каждые 80 лет. Мы знаем это благодаря наблюдениям в 1866 и 1946 годах, когда звездная система стала ярче в несколько тысяч раз и стала видна невооруженным глазом. Звезда выглядела на небе почти так же ярко, как северная Полярная звезда.

Возможно, это были не первые случаи новой. В декабре 1787 года преподобный Фрэнсис Уолластон наблюдал и задокументировал звезду в положении T Coronae Borealis, которая, вероятно, была горящей звездой, которая снова становится новой.

Также существует гораздо более древнее описание звезды, которое доходит до Баварии 13 века.

"Событие 1217 содержит отчет очевидца, написанный Эбботом Бурчардом из Упсберга, как быстро растущий звездный источник (стела) в Короне Бореалис, который "сиял большим светом", длился "многие дни" и был приписан как "прекрасный знак", - рассказал почетный профессор факультета физики и астрономии Университета штата Луизиана Брэдли Шефер.

Он добавил, что Бурхард использовал термин для звезды (стела), поэтому речь шла не о комете. Тем более, упоминается положительная примета, что было невозможно для комет. Событие, о котором сообщается, соответствует ожиданиям предыдущего извержения T CrB, и все другие возможности решительно отвергаются, поэтому аргументы в пользу извержения T CrB 1217 года значительны.

Перед предыдущими взрывами звезда испытала повышение яркости, а затем спад - перед извержением.

Как добавили в Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO), провал T CrB перед извержением уже начался - в марте-апреле этого года. Если падение похоже по времени на извержение в 1945 году, то первичное извержение должно произойти примерно через 1,1+0,3 года, или в 2024,4+0,3 года.

Основываясь на предыдущих спадах и извержениях, астрономы ожидают, что следующая новая произойдет к сентябрю 2024 года. Следите за созвездием Корона Бореалиса в течение следующих месяцев и вы станете свидетелем уникального события, так же как и все остальные еще в 1217 году.

Этот ожидаемый взрыв предоставит астрономам уникальную возможность изучать процессы, происходящие во время звездного извержения, и их влияние на окружающую космическую среду.

Знания, приобретенные благодаря этому наблюдению, могут выявить новые аспекты поведения звезд и механизмов их взаимодействия. Также это может помочь уточнить наши модели старения звезд и их эволюции.

Помимо научного интереса, грядущий взрыв T CrB станет значимым событием для астрономов-любителей и широкой общественности.