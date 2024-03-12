NASA ищет астронавтов для обучения и высадки на Марс: как получить зарплату в 152 тысячи долларов

Стать астронавтом сегодня может далеко не каждый желающий. Недавно в NASA стартовал набор новой группы астронавтов, лучшие из которых могут получить уникальный шанс совершить путешествие не только на Луну, но предположительно и на Красную планету.

При подготовке материала были использованы следующие источники: usajobs.gov, NASA.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто и как может стать астронавтом NASA.

Кого ищут в NASA

Согласно опубликованной на специализированном портале вакансии, NASA ищет кандидатов в астронавты.

Перспективные кандидаты приглашаются на собеседование в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

Те, кому посчастливится пройти отбор, должны провести около двух лет, обучаясь "базовым навыкам, необходимым для того, чтобы стать астронавтом" - от робототехники и выхода в открытый космос до "навыков лидерства и командной работы".

Отмечается, что после завершения обучения эти люди:

смогут присоединиться к "отряду действующих космонавтов"

получат право на назначение космического полета

"До назначения космического полета у них будут обязанности в офисе астронавтов - начиная от поддержки своих коллег-астронавтов в космосе и завершая консультированием по разработке новых космических аппаратов", - говорится в сообщении.

Какую зарплату обещают

В объявлении отмечается, что ориентировочный уровень заработной платы на 2024 год может составлять около 152 258 долларов (в год).

"Эти ставки будут скорректированы с учетом любого повышения в 2025 году", - добавили работодатели.

Уточняется, что потенциальные кандидаты на должность могут "претендовать на возмещение расходов по переезду согласно политике агентства".

"Отобранные кандидаты в астронавты получат 30-месячные назначения с ограниченным сроком и после успешного завершения подготовки получат постоянные назначения", - отмечается в сообщении.

Работать в космосе мечтают и мужчины, и женщины (скриншот: youtube.com/@ReelNASA)

Кто может стать астронавтом

К кандидатам на должность выдвинуты строгие требования. Чтобы стать кандидатом в астронавты NASA нужно:

иметь степень магистра в области STEM (включая инженерию, биологические науки, физику, компьютерные науки или математику), полученную в аккредитованном учебном заведении

иметь не менее трех лет соответствующего профессионального опыта после завершения обучения

иметь 1000 часов налета для пилотов, из которых не менее 850 часов - на реактивных самолетах

успешно пройти изнурительную физическую подготовку для астронавтов NASA

быть гражданином США

Уточняется, что требование о получении степени магистра может быть выполнено за счет альтернативных квалификаций, таких как два года обучения по соответствующей докторской программе, получение медицинской степени или зачисление в национально признанную программу подготовки пилотов-испытателей.

Кроме академической и профессиональной квалификации кандидаты должны продемонстрировать необходимые навыки лидерства, командной работы и коммуникации.

Основные обязанности астронавтов

Кандидатам в астронавты важно понимать, что на первом этапе собеседования будет отобрана лишь часть всех желающих - они попадут во второй этап отбора.

В конце концов, кандидатами в астронавты NASA станут всего несколько лучших человек.

Уточняется, что к основным обязанностям астронавта относятся:

проведение операций в космосе, в частности на Международной космической станции (МКС)

разработка и испытание будущих космических кораблей

внекорабельная деятельность - работа вне космических кораблей, космических станций и на планетарных поверхностях

использование роботизированной дистанционной системы манипулятора

участие в разработке и тестировании будущих внекорабельных и роботизированных мероприятий

проведение исследовательских экспериментов (в том числе на животных)

участие в работе экипажа самолета/космического корабля (включая планирование полета и связи)

выполнение мероприятий по обслуживанию космического корабля

задачи по наземной поддержке при подготовке астронавтов к космическим полетам в Центре управления полетами

участие и оценка симуляций миссий, которые готовят астронавтов к скоординированной командной работе и выполнению операций в динамической космической среде

поддержка разработки и выполнения программ полетов человека в космос или других мероприятий агентства

защита интересов и безопасности всех астронавтов в составе команд принятия решений, которые заботятся о текущих и будущих конструкциях космических кораблей, их испытаниях и эксплуатации

выполнение функций "публичного лица NASA" (выступления на территории США и за рубежом для донесения открытий и целей NASA)

Как подать заявку

Для того чтобы подать заявку на отбор и стать кандидатом в астронавты, необходимо: