Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем умилил редкими фото 10-летней дочери в ее день рождения

Дело в том, что сегодня, 2 мая, его дочери Санте-Луне исполняется 10 лет. В связи с этим он трогательно обратился к ней.

"10 лет как один день. Моя кровь", - отметил он в подписи к публикации.

Также он показал редкие фото дочери, которые смонтировал в ролик. На снимках можно увидеть совсем крохотную Санту-Луну на руках у телеведущего, а также фото их совместного отдыха.

Как отреагировали в сети

Фолловери актера тут же принялись комментировать новую публикацию Салема:

"Поздравляю с именинницей! Пусть счастье будет в каждом мгновении, а свобода - в каждом проявлении и шаге к мечтам. Твое самое дорогое сокровище всегда с тобой и в тебе", - отметила Марина Боржемская

"Целую красавицу", - написала Юлия Сахневич

"Самые искренние поздравления! Пусть всегда будет счастлива", - отметил Григорий Решетник

"Какая же красавица и папина дочка"

"Такая папина-папина. Поздравления самые искренние с днем ​​рождения дочери, счастливого и мирного детства"

"Как это мило! На них можно смотреть и вдохновляться любовью".



Даниэль Салем с дочкой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Что известно про личную жизнь Даниеля Салема

Почти 17 лет телеведущий Салем был женат на девушке по имени Мария. В этом браке родилась дочь Санта-Луна.

Познакомилась пара, когда Даниэль учился в медицинском университете в Одессе. Мария была рядом с Салемом во время его восхождения по карьерной лестнице и поддержала желание быть звездой телевидения. Сама она выбрала непубличный образ жизни.

В 2023 году стало известно, что пара разводится. По словам телеведущего, основной причиной стала ревность с обеих сторон. Впрочем, экс-супруги после развода остались в хороших отношениях.

После развода ему приписывали роман с певицей и ведущей Lida Lee (Лидой Ли). Вместе они ведут утреннее шоу "Світанок", а также снялись в фильме "Відпустка наосліп". Сам Даниэль объяснял, что между ним и Lida Lee не больше чем дружба.



Даниэль Салем и Лида Ли (фото: instagram.com/lidalee_official)