Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем замилував рідкісними фото 10-річної доньки в її день народження

Річ у тім, що сьогодні, 2 травня, його доньці Санті-Луні виповнюється 10 років. У зв'язку з цим він зворушливо звернувся до неї.

"10 років як один день. Моя кров", - зазначив він у підписі до публікації.

Також він показав рідкісні фото дочки, які змонтував у ролик. На світлинах можна побачити зовсім крихітну Санту-Луну на руках у телеведучого, а також фото їхнього спільного відпочинку.

Як відреагували в мережі

Фоловери актора одразу ж почали коментувати нову публікацію Салема:

"Вітаю з іменинницею! Нехай щастя буде в кожній миті, а свобода - в кожному прояві та кроці до мрій. Твій найдорожчий скарб завжди з тобою і в тобі", - зазначила Марина Боржемська

"Цьом красуню", - написала Юлія Сахневич

"Найщиріші вітання! Нехай завжди буде щаслива", - зазначив Григорій Решетнік

"Яка ж красуня і татова донька"

"Така татова-татова. Привітання найщиріші з днем народження доньки, щасливого і мирного дитинства"

"Як це мило! На них можна дивитися і надихатися любов'ю".



Даніель Салем з донькою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Що відомо про особисте життя Даніеля Салема

Майже 17 років телеведучий Салем був одружений на дівчині на ім'я Марія. У цьому шлюбі народилася донька Санта-Луна.

Познайомилася пара, коли Даніель навчався в медичному університеті в Одесі. Марія була поруч із Салемом під час його сходження кар'єрними сходами та підтримала бажання бути зіркою телебачення. Сама вона обрала непублічний спосіб життя.

У 2023 році стало відомо, що пара розлучається. За словами телеведучого, основною причиною стали ревнощі з обох сторін. Утім, експодружжя після розлучення залишилося в хороших стосунках.

Після розлучення йому приписували роман зі співачкою і ведучою Lida Lee (Лідою Лі). Разом вони ведуть ранкове шоу "Світанок", а також знялися у фільмі "Відпустка наосліп". Сам Даніель пояснював, що між ним і Lida Lee не більше ніж дружба.



Даніель Салем і Ліда Лі (фото: instagram.com/lidalee_official)