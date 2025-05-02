Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем замилував рідкісними фото 10-річної доньки в її день народження

Ведучий, актор і ресторатор Даніель Салем, який служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена", показав у мережі рідкісні фото своєї доньки.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.
Річ у тім, що сьогодні, 2 травня, його доньці Санті-Луні виповнюється 10 років. У зв'язку з цим він зворушливо звернувся до неї.
"10 років як один день. Моя кров", - зазначив він у підписі до публікації.
Також він показав рідкісні фото дочки, які змонтував у ролик. На світлинах можна побачити зовсім крихітну Санту-Луну на руках у телеведучого, а також фото їхнього спільного відпочинку.
Фоловери актора одразу ж почали коментувати нову публікацію Салема:
Даніель Салем з донькою (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Майже 17 років телеведучий Салем був одружений на дівчині на ім'я Марія. У цьому шлюбі народилася донька Санта-Луна.
Познайомилася пара, коли Даніель навчався в медичному університеті в Одесі. Марія була поруч із Салемом під час його сходження кар'єрними сходами та підтримала бажання бути зіркою телебачення. Сама вона обрала непублічний спосіб життя.
У 2023 році стало відомо, що пара розлучається. За словами телеведучого, основною причиною стали ревнощі з обох сторін. Утім, експодружжя після розлучення залишилося в хороших стосунках.
Після розлучення йому приписували роман зі співачкою і ведучою Lida Lee (Лідою Лі). Разом вони ведуть ранкове шоу "Світанок", а також знялися у фільмі "Відпустка наосліп". Сам Даніель пояснював, що між ним і Lida Lee не більше ніж дружба.
Даніель Салем і Ліда Лі (фото: instagram.com/lidalee_official)
Вас також може зацікавити