Ведущий "Хто зверху?" честно сказал, сколько тратит в месяц

Украинский телеведущий Богдан Шелудяк, которому недавно диагностировали серьезную болезнь, рассказал, как изменились его заработки во время полномасштабной войны РФ против нашей страны. Блогер признался, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом ведущий "Хто зверху?" рассказал в интервью для NV .

Как изменились заработки Шелудяка

По словам ведущего, сейчас он не может отслеживать, насколько меньше или больше зарабатывает. Шелудяк объяснил это тем, что он "много инвестирует".

"Мои заработки сейчас постоянно меняются. Они то выше, то ниже. Сейчас моими основными источниками дохода являются Instagram и крипта. Также иногда съемки на гонорарной основе. Например, как "Хто зверху?".

Раньше я вел заметки, где четко и структурированно записывал свои доходы и расходы. Сейчас это немного забросил, поскольку много инвестирую в разные проекты. Соответственно, из-за этого увеличились суммы расходов", – рассказал блогер.

Ведущий объяснил, на что тратит деньги (фото: instagram.com/bushe8)

Сколько Шелудяк тратит в месяц

Ведущий рассказал, что сейчас у него отдельные бюджеты. Одну часть денег он тратит исключительно на жизнь и собственные нужды. А вторая идет на помощь ВСУ и его родственникам.

"Если взять чисто то, сколько мне нужно денег для жизни, не считая бизнес-проектов, - около полутора тысяч долларов. Это питание, бензин, отдых и бытовые моменты по типу оплаты квартиры и коммунальных услуг. Плюс, я помогаю своей семье и закрываю сборы для ВСУ. Это еще отдельные бюджеты", - объяснил Шелудяк.

Буше рассказал, сколько тратит (фото: instagram.com/bushe8)

Что известно о болезни Шелудяка

Напомним, в начале ноября ведущий сообщил о неутешительном диагнозе. Он едва ходил и говорил. Врачи диагностировали "синдром Гийена-Барре".

Затем Шелудяк описал полную картину своего заболевания. Он признался, что поначалу думал, что это "конечная остановка". Сейчас блогеру уже лучше.