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Известный украинский ведущий сообщил о неутешительном диагнозе: он едва ходит и говорит

Четверг 02 ноября 2023 11:19
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Известный украинский ведущий сообщил о неутешительном диагнозе: он едва ходит и говорит Фото: Богдану Шелудяку поставили неутешительный диагноз
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер и телеведущий Богдан Буше Шелудяк сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Дело в том, что у 31-летнего ведущего программы "Хто зверху" диагностировали редкий диагноз "синдром Гийена-Барре".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram Шелудяка.

Подробности диагноза актера

По словам Богдана, 1 ноября врачи подтвердили ему редкий диагноз.

"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", - написал он под видео.

В ролике ведущий обратился к поклонникам с просьбой внимательно относиться к своему здоровью.

Также Богдан в сторис своего фотоблога поделился, что сейчас находится на стационаре, где ему ставят капельницы. По его словам Богдан, облегчения пока не наблюдается.Известный украинский ведущий сообщил о неутешительном диагнозе: он едва ходит и говоритБогдан находится в больнице (Скриншот)

Что известно о диагнозе актера

Синдром Гийена - Барре - это патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. При этом поражаются нервы, контролирующие мышечные сокращения или передающие болевые, температурные и тактильные ощущения.

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Кстати, Юрий Шевчук перенес инфаркт.

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