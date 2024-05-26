Ведущая "Єдиних новин" крестила 6-месячную дочь Агату и впервые показала ее лицо (фото)

Как выглядит дочь Натальи Островской

Так, знаменитость поделилась с поклонниками снимком из церкви, где проходило таинство крещения девочки.

На фото маленькая Агата позирует в белом платье с узорами.

Дочь Натальи Островской (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Вдобавок к этому, Островская разместила свою архивную черно-белую фотографию, на которой запечатлена в том же возрасте, что и ее дочь сейчас.

Наталья поинтересовалась у фанов, насколько, по их мнению, они похожи.

Наталья Островская в детстве (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Юзеры ответили

Пользователи сети отметили, что Агата очень красивая и является просто копию своей мамочки.