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Ведущая "Єдиних новин" крестила 6-месячную дочь Агату и впервые показала ее лицо (фото)

Наталья Островская (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная украинская ведущая 1+1 и телемарафона "Єдині новини" Наталья Островская крестила дочь Агату, которая появилась на свет в ноябре прошлого года. Также звезда впервые показала лицо девочки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущей.

Как выглядит дочь Натальи Островской

Так, знаменитость поделилась с поклонниками снимком из церкви, где проходило таинство крещения девочки.

На фото маленькая Агата позирует в белом платье с узорами.

Дочь Натальи Островской (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Вдобавок к этому, Островская разместила свою архивную черно-белую фотографию, на которой запечатлена в том же возрасте, что и ее дочь сейчас.

Наталья поинтересовалась у фанов, насколько, по их мнению, они похожи.

Наталья Островская в детстве (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Юзеры ответили

Пользователи сети отметили, что Агата очень красивая и является просто копию своей мамочки.

  • Копія!!! Дві красуні!
  • Обидві неймовірні красуні
  • Дуже схоже! Дві квіточки!
  • Ростіть здорові і щасливі!
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