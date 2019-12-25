ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будуть ще морози і завірюхи: синоптики прогнозують сувору зиму в Україні

STYLERЖиття    25.12.2019 - 20:29
Будуть ще морози і завірюхи: синоптики прогнозують сувору зиму в Україні
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні приголомшить своїми перепадами в січні

Погода в Україні у листопаді-грудні вразила жителів країни аномальними температурами і теплом. Синоптики стверджували, що до середині грудня все нормалізується, але температура залишалася високою, а сніг лише трохи полякав жителів західних областей.

За попередніми прогнозами, снігопади і морози очікувалися напередодні новорічної ночі, але і цей прогноз виявився хибним. Як повідомляє сайт Meteoprog, в січні 2020 року очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, а це означає, що січень також буде аномально теплим.

Відповідно до американської моделі CFS температура повітря в січні буде вище в середньому на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Не виключено, що температура повітря в січні буде підніматися навіть до +10 градусів. Теплі періоди будуть змінюватися напливами холодних мас та морозами нижче -10 градусів. Імовірний мокрий сніг, але аномально холодними швидше за все не стане ні січень, ні лютий.

Будуть ще морози і завірюхи: синоптики прогнозують сувору зиму в Україні

Погода у Києві

Новорічна ніч в Україні швидше за все буде з невеликим морозом, а 1 січня в більшості областей пройде мокрий сніг. Перший тиждень нового року очікується теплим, до +7 +10 градусів, а от сильні морози ймовірно відвідають Україну не раніше 10-12 січня та протримаються більше тижня. Потім знову потеплішає.

Ну а у найближчу добу в Україні пройдуть дощі і лише у західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря на сході країни становитиме від -1 градуса до +5 градусів, на півдні +4 +7 градусів, на півночі і в центральній частині – від +3 до +6 градусів. У західній частині вночі температура опуститься до 0 градусів, вдень очікується від +1 до +5 градусів.

У Києві 26 грудня пройде помірний дощ, можливе посилення поривів вітру до 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +4 +6 градусів.

Будуть ще морози і завірюхи: синоптики прогнозують сувору зиму в УкраїніКарта погоди на 26 грудня

Насувається сніг: синоптики попередили про сильне погіршення погоди На Україну насувається справжня зимова стихія: які області під ударом
Новини України ПогодаГідрометцентр
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся