Будуть ще морози і завірюхи: синоптики прогнозують сувору зиму в Україні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні приголомшить своїми перепадами в січні

Погода в Україні у листопаді-грудні вразила жителів країни аномальними температурами і теплом. Синоптики стверджували, що до середині грудня все нормалізується, але температура залишалася високою, а сніг лише трохи полякав жителів західних областей.

За попередніми прогнозами, снігопади і морози очікувалися напередодні новорічної ночі, але і цей прогноз виявився хибним. Як повідомляє сайт Meteoprog, в січні 2020 року очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, а це означає, що січень також буде аномально теплим.

Відповідно до американської моделі CFS температура повітря в січні буде вище в середньому на 2 градуси від багаторічної метеорологічної норми. Не виключено, що температура повітря в січні буде підніматися навіть до +10 градусів. Теплі періоди будуть змінюватися напливами холодних мас та морозами нижче -10 градусів. Імовірний мокрий сніг, але аномально холодними швидше за все не стане ні січень, ні лютий.

Погода у Києві

Новорічна ніч в Україні швидше за все буде з невеликим морозом, а 1 січня в більшості областей пройде мокрий сніг. Перший тиждень нового року очікується теплим, до +7 +10 градусів, а от сильні морози ймовірно відвідають Україну не раніше 10-12 січня та протримаються більше тижня. Потім знову потеплішає.

Ну а у найближчу добу в Україні пройдуть дощі і лише у західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря на сході країни становитиме від -1 градуса до +5 градусів, на півдні +4 +7 градусів, на півночі і в центральній частині – від +3 до +6 градусів. У західній частині вночі температура опуститься до 0 градусів, вдень очікується від +1 до +5 градусів.

У Києві 26 грудня пройде помірний дощ, можливе посилення поривів вітру до 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +4 +6 градусів.

Карта погоди на 26 грудня