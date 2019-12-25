ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Відьмак" хочуть продовжити на 7 сезонів: творці серіалу розповіли про продовження

STYLERФільми і серіали    25.12.2019 - 21:55
"Відьмак" хочуть продовжити на 7 сезонів: творці серіалу розповіли про продовження
Серіал "Відьмак" від Netflix (Фото: netflix.com)

Творці серіалу "Відьмак" розкрили плани на новий сезон

Серіал "Відьмак" від Netflix після прем'єри 1 сезону 20 грудня мало кого з шанувальників жанру фентезі залишив байдужим. Думки фанів саги польського письменника Анджея Сапковського про пригоди Геральта з Рівії щодо нової екранізації полярні, але всі чекають на продовження. Творці популярного кіносеріалу привідкрили завісу таємниці та розповіли про плани.

Виробництво 2 сезону "Відьмака" розпочнеться у лютому 2020 року, зйомки проходитимуть в Центральній Європі. Очікується, що серіал покажуть не раніше весни 2021-го.

Як повідомляють інсайдери, основою для сценарію стане книга циклу "Меч долі", але не виключено, що будуть використані також і "Кров ельфів", "Час презирства", "Хрещення вогнем", "Вежа ластівки" та "Володарка озера". До восьмої книги з серії "Сезон гроз" у 2 сезоні навряд чи звернуться.

Днями шоураннерка "Відьмака" Лорен Шмідт Хіссріч зробила гучну заяву про готовність продовжити серіал на 7 сезонів... ба навіть на всі 20, якщо не вичерпається глядацький інтерес.

"Безумовно, ми знаємо, що хочемо зробити. У наших думках, як у письменників, ми говоримо: "О, це може відбутися наприкінці третього сезону" або "Це відбудеться в сьомому сезоні". Правда в тому, що у нас є тонна вихідного матеріалу. Ми могли б писати шоу дуже, дуже довго", - сказала вона виданню SFX.

&quot;Відьмак&quot; хочуть продовжити на 7 сезонів: творці серіалу розповіли про продовження

Кадр із серіалу "Відьмак" 1 сезон (Фото: netflix.com)

Хіссріч зазначила для сайту GamesRadar, що в новому сезоні творча команда планує спиратися на основи перших 8 серій 1 сезону. При цьому вона пообіцяла більш сфокусовану історію.

"У цій історії є більше драйву, тому що всі стосунки, які ми встановили в першому сезоні, фактично починають реалізовуватися у другому", - зазначила шоураннерка.

Так, наприкінці 1 сезону глядачі побачили зустріч Геральта та Цірі (принцеса королівства Цинтра і Дитя-Несподіванка).

"Персонажі починають більше зустрічатися і взаємодіяти. Це іноді добре. Іноді це не дуже добре. Але це схоже на те, що всі ті будівельні блоки, які ми створили для світу, нарешті починають збиратися в щось більш конкретне", - говорить Хіссріч.

Відео: "Відьмак" 2 сезон - коли вийде на екрани і яким буде продовження

Актори тікають зі "Сватів": кажуть про прокляття серіалу Геральт з Бодибилдии: тизер серіалу "Відьмак" підірвав мережу (відео)
Новини України сериалВедьмак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся