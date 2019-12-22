"Відьмак" розчарував глядачів: перекручено та сопливо

Кадр із серіалу "Відьмак" (Фото: скріншот)

Довгоочікуваний серіал "Відьмак" піддався критиці відразу після виходу на екрани

20 грудня відбулася прем'єра серіалу "Відьмак" від Netflix. Всі 8 серій вже можна дивитись онлайн. Багато фанатів жанру вже діляться своїми відчуттями від перегляду картини, дії якої відбуваються у вигаданому світі, де мешкають всілякі жахливі істоти, а також дуже небезпечні монстри.

Але відьмак Геральт та інші герої серіалу вразили далеко не всіх кіноманів. Наприклад, чимала частина юзерів скаржиться на те, що серіал складається тільки на 60% з того, що написано в книжці Анджея Сапковського.

Проте це одна з найменших претензій до творців серіалу "Відьмак". Ось ще кілька гнівних коментарів від тих людей, які чекали від творців чогось набагато більшого.

Я все думав, чому на головну роль обрали цього перекачаного інфантильного хлопчика? Так серіал ж для домогосподарок і дівчаток! Тому на роль дорослої Йеннифер вибрали дівчинку, яка з "дорослим", але інфантильним хлопчиком-відьмаком. Стільки соплів... Просто жах! Власне, це і є весь сюжет: соплі, багато сопель. Немає тієї оригінальної жорстокості з книг, немає глибини сюжету, немає опрацьованих персонажів, замість цього все змішалося, перекручено і сопливо.

Це що?! Сьогодення, минуле, давнє минуле... І все одночасно. А потім майбутнє покажуть?! Серіал для тих, хто бачив оригінальний.

Такий треш... Ну ось прям чисто для фанав "Відьмака", бо я не читав книги, не грав у гру з цієї серії, тому мені нічого не зрозуміло. До четвертої серії тільки зрозумів, що показують різні тимчасові гілки. Сюжету майже 0, нагадало "Володаря кілець" - всі кудись біжать...

Не очікував, що все буде так примітивно...

Відчуття, ніби 30 серій впихнули в 8.

"Відьмак" 1 сезон глядачі оцінили неоднозначно (Фото: netflix.com)

Дивитися можна. Непогана історія з дебільною реалізацією. З мінусів: 1) Чому ніхто з солдатів не носить щити? Це вигаданий світ ідіотів? 2) Чому так багато чорношкірих у слов'янському фентезі? 3) Чому так тупо підбирали костюмерів? Чому всі костюми ідіотські, а броня нільфгаардців не тільки поступається в логічності цинтрійським обладункам, але і в цілому є просто нереальним картоніумом, яке пробивають мечі та кинджали? В одній із серій Геральт пронизав нільфгаардця в обладунках, в нагрудну пластину без замаху або тиску Це що за обладунок такий геніальний? Від чого він захищає? Від дощу? Особисте ІМХО: 6 з 10 за спробу і вилизану картинку. Більше додати нічого.

Але, як справедливо відзначають ті мільйони глядачів, кому серіал дійсно сподобався: на смак та колір...

Зазначимо, що зйомки 2 сезону "Відьмака" вже йдуть повним ходом. Продовження кіносаги має вийти на екрани в 2020 році. Як розповідають інсайдери, творці "Відьмака" продовжили серіал на третій сезон.

Телесеріал "Відьмак" знімався в таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Австрія, Польща. Також деякі сцени були зняті в Африці.

Відео: Фінальний трейлер серіалу "Відьмак" 1 сезон