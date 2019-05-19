Вічно жахливі костюми: Лободу рознесли за несмак

Лобода шокувала провальним нарядом
Скандальна Світлана Лобода, яку нерідко засуджують за дивні вбрання, в черговий раз нарвалася на критику користувачів. Відповідний знімок зірка опублікувала у соцмережі Instagram.
Світлана Лобода позує на знімку в білому спортивному костюмі. Образ доповнюють нетипової форми окуляри.
Підписники здивувалися такому вибору виконавиці. Костюм здався більшості недоречним і позбавленим смаку:
Раніше Лобода заінтригувала загадковим посланням.
Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо відходу з команди танцівниці Юлії Аладко.
Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватимю. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.