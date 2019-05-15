Бачиш тільки те, що я хочу: Лобода заінтригувала загадковим посланням

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода залишила незвичайне повідомлення

Скандальна Світлана Лобода опублікувала чорно-біле фото, залишивши під ним таємниче послання. Відповідний пост можна переглянути у соцмережі Instagram на сторінці виконавиці.

"Ти бачиш тільки те, що я хочу, щоб ти бачив", - написала Лобода, додавши в кінці емоджі - серце.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі неоднозначно відреагували на написане співачкою. Деякі припустили, що ці слова адресовані конкретній людині:

Серйозні слова, як і саме фото.

Цікаво, кому це написала Лобода.

Так і повинно бути. Все напоказ виставляти не потрібно.

Неймовірна.

Красива.

Істину глаголить.

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалася грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

Ми писали, що скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал та нарвалася на гнівну критику мережі.