ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бачиш тільки те, що я хочу: Лобода заінтригувала загадковим посланням

STYLERПерсони    15.05.2019 - 09:29
Бачиш тільки те, що я хочу: Лобода заінтригувала загадковим посланням
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода залишила незвичайне повідомлення

Скандальна Світлана Лобода опублікувала чорно-біле фото, залишивши під ним таємниче послання. Відповідний пост можна переглянути у соцмережі Instagram на сторінці виконавиці.

"Ти бачиш тільки те, що я хочу, щоб ти бачив", - написала Лобода, додавши в кінці емоджі - серце.

Бачиш тільки те, що я хочу: Лобода заінтригувала загадковим посланнямФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі неоднозначно відреагували на написане співачкою. Деякі припустили, що ці слова адресовані конкретній людині:

  • Серйозні слова, як і саме фото.
  • Цікаво, кому це написала Лобода.
  • Так і повинно бути. Все напоказ виставляти не потрібно.
  • Неймовірна.
  • Красива.
  • Істину глаголить.

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо виходу з команди танцівниці Юлії Аладко.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалася грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

Ми писали, що скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал та нарвалася на гнівну критику мережі.

Розставання - завжди сумно: Лобода шокувала заявою Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом
Новини України Лобода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся