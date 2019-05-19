Вечно ужасные костюмы: Лободу разнесли за безвкусицу

Лобода шокировала провальным нарядом
Скандальная Светлана Лобода, которую нередко осуждают за странные наряды, в очередной раз нарвалась на критику пользователей. Соответствующий снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.
Светлана Лобода позирует на снимке в спортивном белом костюме. Образ дополняют нетипичной формы очки.
Подписчики удивились такому выбору исполнительницы. Костюм показался большинству неуместным и безвкусным:
Ранее Лобода заинтриговала загадочным посланием.
Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.
Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.