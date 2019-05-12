Розставання - завжди сумно: Лобода шокувала заявою

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода повідомила неприємну новину

Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо відходу з команди танівниці Юлії Аладко. Про це співачка розповіла в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Світлана Лобода написала: "Наша Юленька йде у вільне плавання. Але ми її любимо і завжди чекаємо... Удачі тобі, маленька! Будь здорова! Всі випробування, які нам уготовано - даються не даремно, пам'ятай це".

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники тут же відреагували на новину і почали коментувати. Звістка користувачам здалася неприємною, і вони почали припускати з чим може бути пов'язане таке рішення дівчини:

Це через здоров'я?

У такої як вона точно все вийде.

Закінчення одного шляху - початок нового, іншого. Розставання з тим, хто є частиною твого життя, - завжди сумно.

Без Юлі танці не ті будуть.

Будемо сумувати.

Може вона вагітна?

Шкода, це був твій діамант.

Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.

Раніше скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.

Ми писали, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".