Аппетитный ужин от Джейми Оливера: нужно всего 5 ингредиентов
Запеченная фасоль с колбасками по рецепту Джейми Оливера - это идеальный легкий и уютный ужин. Он прекрасно подходит для напряженных будней, когда хочется чего-то простого и сытного.
О том, как готовить сытный ужин всего из 5 ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что нужно для ужина по рецепту Джейми Оливера
Этот рецепт из кулинарной книги шеф-повара "5 ингредиентов - быстрая и легкая еда" рассчитан на четверых и является чрезвычайно универсальным, позволяя сделать блюдо из простых продуктов
Для того, чтобы приготовить вкуснейший, сытный и несложный ужин, понадобятся такие продукты:
- консервированная фасоль - 660 г
- охотничьи колбаски - 450-500 г
- помидоры черри - 600 г
- фокача или багет - 200 г
- чеснок - 4 зубчика
Как готовить ужин с фасолью по рецепту Джейми Оливера
Подготовить ингредиенты к блюду можно приготовить всего за 10 минут. Хотя для запекания нужно около 45 минут, благодаря методу приготовления почти не нужно прилагать усилий.
По словам шеф-повара, хотя это не самое эффектное блюдо в мире, оно чрезвычайно вкусное. Для того, чтобы приготовить такой ужин, сначала включите духовку для разогрева до 180 градусов.
Тем временем подготовьте ингредиенты. Помойте, обсушите и разрежьте помидоры черри пополам, а хлеб нарежьте небольшими кусочками. Чеснок нужно почистить и измельчить, нарезав ножом или пропустив через пресс.
Переложите все ингредиенты в большой противень размером примерно 30 см на 35 см. Однако можно использовать и другую форму для выпекания. Пересыпать в посуду фасоль нужно вместе с жидкостью.
Чтобы сделать вкус блюда более выразительным, по желанию можно сбрызнуть бобовые по одной столовой ложке оливкового масла и красного винного уксуса, или добавить небольшое количество специй.
При добавлении масла или приправы также нужно влить небольшое количество воды и хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы равномерно покрыть их заправкой.
Каждую колбаску нужно разделить на две части, скрутив в центре. Распределите эти мини-колбаски произвольно по содержимому противня, аккуратно вдавливая их в фасоль и помидоры.
Впрочем, по желанию колбаски можно нарезать на большее количество небольших кусочков. Вы также можете заменить колбасу на ваш любимый тип мясного продукта или на вегетарианскую колбасу.
Поставьте противень в духовку и запекайте блюдо примерно 45 минут. Когда после этого времени запекания ингредиенты приобретут легкий золотистый цвет, а жидкость начнет булькать - ужин будет готов до совершенства.
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