Хек с овощами в сметане: рецепт блюда, которое поразит родственников

Хек - вкусная и не слишком жирная рыба, с довольно нежным по текстуре филе. Считается, что для максимального сохранения аромата рыбы, стоит готовить хека на гриле или тушить в соусе.

О том, как готовить хека в сметане, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і готування".

Что нужно для хека в сметане

Для того, чтобы приготовить хека в сметане, необходимы такие продукты:

вода - 150 мл

филе хека (или минтая) - 700 г

сметана - 250 г

морковь - 200 г

лук - 120 г

мука - 2-3 ст. л.

растительное масло - 25 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

смесь специй к рыбе - по вкусу

Как готовить хека в сметане

Для того, что приготовить хека в сметанном соусе с морковью и луком, лучше всего сразу выбирать филе без косточек. Рыбу нужно нарезать на небольшие кусочки - чуть большего размера, чем наггетсы.

Переложите нарезанное филе в глубокую миску, присыпьте солью и перцем. Кроме этого, для более выразительного аромата, присыпьте рыбу любимой специей.

В отдельную миску насыпьте муку. В ней нужно обвалять каждый кусочек рыбы.

Разогрейте растительное масло в сковороде с толстыми стенками. Обжарьте каждый кусочек рыбы до золотистого цвета.

Как готовить хека в сметане (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і готування)

Тем временем почистьте лук и морковь. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на терке.

Готовую рыбу переложите в другую посуду. Сначала обжарьте лук до размягчения, в течение 5 минут. После этого добавьте морковь и обжарьте ингредиенты в течение 7 минут, периодически перемешивая.

Затем положите к зажарке обжаренную рыбу, влейте холодную воду и перемешайте продукты. Это необходимо для быстрого охлаждения, иначе сметана, которую также нужно добавить на этом этапе, может сразу свернуться.

Еще раз перемешайте хека с морковью и луком и тушите блюдо в течение нескольких минут, на маленьком огне. Попробуйте готовое блюдо и при необходимости подсолите или поперчите.