Апетитна вечеря від Джеймі Олівера: потрібно всього 5 інгредієнтів, рецепт

Запечена квасоля з ковбасками за рецептом Джеймі Олівера - це ідеальна легка та затишна вечеря. Вона судово підходить для напружених буднів, коли хочеться чогось простого та ситного.

Про те, як готувати ситну вечерю всього з 5 інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Що потрібно для вечері за рецептом Джеймі Олівера

Цей рецепт з кулінарної книги шеф-кухаря "5 інгредієнтів - швидка та легка їжа" розрахований на чотирьох і є надзвичайно універсальним, дозволяючи зробити страву з простих продуктів

Для того, щоб приготувати смачнючу, ситну і нескладну вечерю, знадобляться такі продукти:

консервована квасоля - 660 г

мисливські ковбаски - 450-500 г

помідори чері - 600 г

фокача або багет - 200 г

часник - 4 зубчики

Як готувати вечерю з квасолею за рецептом Джеймі Олівера

Підготувати інгредієнти до страви можна приготувати всього за 10 хвилин. Хоча для запікання потрібно близько 45 хвилин, завдяки методу приготування майже не потрібно докладати зусиль.



За словами шеф-кухаря, хоча це не найбільш ефектна страва у світі, вона надзвичайно смачний. Для того, щоб приготувати таку вечерю, спершу увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів.

Тим часом підготуйте інгредієнти. Помийте, обсушіть та розріжте помідори чері навпіл, а хліб наріжте невеликими шматочками. Часник потрібно почистити та подрібнити, нарізавши ножем або пропустивши через прес.

Перекладіть усі інгредієнти у велике деко розміром приблизно 30 см на 35 см. Проте можна використати й іншу форму для випікання. Пересипати в посуд квасолю потрібно разом із рідиною.

Щоб зробити смак страви більш виразним, за бажанням можна збризнути бобові по одній столовій ложці оливкової олії та червоного винного оцту, або додати невелику кількість спецій.

При додаванні олії або приправи також потрібно влити невелику кількість води і добре перемішайте інгредієнти, щоб рівномірно покрити їх заправкою.

Кожну ковбаску потрібно розділити на дві частини, скрутивши в центрі. Розподіліть ці міні-ковбаски довільно по вмісту дека, акуратно вдавлюючи їх в квасолю і помідори.

Втім, за бажанням ковбаски можна нарізати на більшу кількість невеликих шматочків. Ви також можете замінити ковбасу на ваш улюблений тип м'ясного продукту або на вегетаріанську ковбасу.

Поставте деко в духовку і запікайте страву приблизно 45 хвилин. Коли після цього часу запікання інгредієнти набудуть легкого золотистого кольору, а рідина почне булькотіти - вечеря буде готовою до досконалості.