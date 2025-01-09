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Ризотто с курицей и грибами: простой рецепт блюда, будто из ресторана

Четверг 09 января 2025 17:35
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Ризотто с курицей и грибами: простой рецепт блюда, будто из ресторана Как готовить ризотто с грибами (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Ризотто - популярное в Италии блюдо из риса, записи о котором были еще в XIX веке. К рису, который варят в бульоне, добавляют разнообразные ингредиенты - овощи, грибы, мясо или морепродукты.

О том, как готовить ризотто с курицей и грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для ризотто

Для того, чтобы приготовить это сытное и вкусное блюдо итальянской кухни, необходимы эти продукты:

  • бульон (куриный или овощной) - 1,5 л
  • белое вино - 150 г
  • растительное масло - 20 г
  • рис круглозернистый - 300 г
  • куриное филе - 350 г
  • шампиньоны или вешенки - 300 г
  • лук - 70 г
  • сыр - 40-50 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить ризотто с курицей и грибами

Подготовьте дополнительные ингредиенты для ризотто. Помойте и нарежьте ломтиками шампиньоны, лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Филе нарежьте на небольшие кусочки.

Разогрейте сковороду с толстыми стенками, влейте немного масла и обжарьте шампиньоны до золотистого цвета. Жарить грибы нужно на среднем огне, в течение 8 минут, постоянно помешивая.

Переложите грибы в миску, влейте в сковороду еще немного масла и обжарьте лук до размягчения. Для этого потребуется около 3-5 минут.

К мягкому луку добавьте нарезанное филе и жарьте, перемешивая ингредиенты, в течение 5-6 минут.

Промойте рис не менее 5-6 раз, после чего добавьте его к филе с луком. Жарьте рис с курицей для ризотто в течение 3-4 минут, а затем залейте вином или виноградным соком.

Ризотто с курицей и грибами: простой рецепт блюда, будто из ресторана

Как готовить ризотто с курицей (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Накройте сковороду крышкой и протушите мясо с рисом около 5 минут. После этого добавьте соль и перец по вкусу.

Готовьте ризотто в течение 25 минут, накрыв сковороду крышкой. В течение этого времени нужно вливать бульон небольшими порциями. Бульон для ризотто можно сделать из двух кубиков, или использовать домашний, предварительно сваренный.

С последней порцией бульона добавьте в ризотто грибы и проварите блюдо еще несколько минут. Тем временем натрите сыр. Перед подачей присыпьте ризотто натертым сыром и перемешайте блюдо.

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