Син Кернеса зворушив словами про батька: ти пішов з життя переможцем

Геннадій Кернес (фото: РБК-Україна)

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині в ніч на 17 грудня. У берлінській клініці він проходив лікування від коронавірусу з вересня.

Нещодавно стан Кернеса погіршився, а цієї ночі у нього зупинилося серце. Пасинок градоначальника Родіон Гайсинський підтвердив інформацію про смерть батька, розчуливши в Instagram теплими словами про нього.

"Live strong - жити сильним. Це був твій девіз по життю. Ти був самим сильним і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем", - написав Родіон.

26-річний хлопець каже, що в дитинстві попросив дозволу називати Геннадія Кернеса татом. На що останній відповів, що це зробить його "найщасливішою людиною на землі".

"Тоді я ще не розумів, що цим ти робиш мене найщасливішим сином. Я пишаюся тим, що ти мене виховав і зробив тим хто я є сьогодні. Словами не передати біль втрати самого близької людини", - додав Родіон.

Він розповідає, що Кернес був для нього найкращим другом, мудрим порадником і прикладом для наслідування.

"Не було жодного дня, щоб ми не бачилися або не спілкувалися по телефону, ти був моїм найкращим другом. Кентом, як ти говорив. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як самий добрий, сильний і мудрий, ти знав вихід з будь-якої ситуації і ніколи не опускав руки. - пише Гайсинський... - Зразок для наслідування, легенда. З тобою піде ціла епоха. Я люблю тебе, тату".

Зазначимо, що Родіон - син останньої офіційної дружини мера - Оксани Гайсинської.

Геннадій Кернес з сином Родіоном (скрін: instagram.com/rodiong)

Нагадаємо, що Геннадій Кернес виграв вибори мера Харкова. На першій сесії міської ради він отримав повноваження, але засідання пройшло без нього.

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса погіршився - у нього відмовили обидві нирки.