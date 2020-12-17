Боляче дуже: дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним

Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня після зупинки серця в берлінській клініці, де з вересня лікувався від коронавірусу.
Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська підтвердила його трагічний відхід, розмістивши публікацію в Instagram і показавши рідкісне фото з ним.
"Кажуть, що немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих! Любимо і сумуємо... Боляче дуже", - підписала спільний кадр з чоловіком Гайсинська.
Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (скрін: instagram.com/oksanag2406)
Українці в коментарях висловлюють співчуття через смерть харківського градоначальника:
Оксана Гайсинська - третя дружина Кернеса. Спільних дітей у них не було, але у Гайсинської є син від попереднього шлюбу - Родіон. Хлопцеві 26 років і Геннадій Кернес називав його своїм сином.
Нагадаємо, що Геннадій Кернес лікувався в берлінській клініці від коронавірусу з вересня. 11 грудня стало відомо, що у мера Харкова відмовили нирки, а в ніч на 17 грудня сталася зупинка серця.
Смерть Геннадія Кернеса підтвердив і його пасинок - Родіон Гайсинський, 26-річний син Оксани Гайсинської. Він зворушив теплими словами про батька, розповівши, що той був для нього прикладом в усьому.
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