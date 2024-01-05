В Украине готовят масштабную реформу высшего образования. Шмыгаль рассказал детали

Правительство Украины в этом году планирует запустить масштабную реформу высшего образования. Речь будет идти об изменении подходов финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

Отмечается, что сейчас в системе высшего образования есть обучение "на бюджете" и по контракту. Правительство предлагает изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов.

Что может измениться

"Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также по контрактной форме обучения", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, государственный заказ - это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства. Возможность бесплатно учиться будет предоставляться лучшим по конкурсному баллу абитуриентам. Также часть бюджетных мест будет предоставлена уязвимым категориям.

Государственные гранты

Государственный заказ будет касаться прежде всего специальностей, которые нужны государству. В качестве примера премьер рассмотрел важные для общества специальности, а именно учителей и врачей.

Государство будет полностью оплачивать обучение для лучших поступающих по этим специальностям. А после успешного выпуска будет предлагать первое рабочее место.

Одновременно с этим будет вводиться модель государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение. Эти гранты не надо будет возвращать, они не предусматривают никаких обязательств по отработке.

Государство хочет поддерживать "контрактников"

Шмыгаль объяснил, что на размер гранта будет влиять два критерия. Первый - это результаты внешнего оценивания знаний. Второй - это выбранная специальность.

Хотя сумма гранта не обязательно будет покрывать полную стоимость обучения, но количество поступающих, которые получат финансовую поддержку, существенно увеличится за счет более справедливого распределения такой поддержки.

"Да, сегодня у нас 60% студентов учится на контракте. Наша цель - чтобы 60% студентов получали различные виды государственной поддержки: госзаказ, гранты, ваучеры или, в будущем, льготные кредиты", - сообщил премьер.

Специальные условия приема абитуриентов

Уточняется, что эта новая система будет распространяться только на новых абитуриентов.

Среди новаций, которые также предлагаются - это установление специальных условий приема на обучение в университетах для:

ветеранов;

детей погибших украинских героев;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

"Высшее образование должно стать более качественным и более доступным для тех, кто этого действительно хочет", - резюмировал Шмыгаль.

Реформа системы образования в Украине

Ранее сообщалось, что воспитателям детских садов планируется сократить рабочее время до 30 часов в неделю. Такая норма предусматривается законопроектом о реформе дошкольного образования.

Также мы писали, что в текущем году абитуриентов ждут важные нововведения. Рада приняла закон об изменениях в системе образования Украины, которые касаются правил НМТ и ГИА.

Подробнее об особенностях вступительной кампании 2024 года и образовательной реформе - в материале РБК-Украина.