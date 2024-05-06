В областях Украины создают сеть профильных школ: что изменит для учеников реформа образования

В рамках реформы системы образования Министерство образования и науки работает над моделированием будущей сети профильных школ в областях Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.UA", официальный сайт МОН.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о формировании сети профильных школ, что при этом изменится для учеников, а также, когда начнется пилотирование реформы профильного среднего образования в Украине.

Основное о формировании сети профильных школ

В рамках рабочей встречи по законодательному обеспечению реформы профильного среднего образования, состоявшейся в МОН, заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний рассказал о работе над моделированием будущей сети учреждений профильного среднего образования в Украине - так называемых профильных школ.

Чиновник уточнил, что:

такая сеть должна быть согласована на уровне всех областей и общин .

. целью моделирования сети является видение того, какой должна быть сеть учебных заведений

"Например, увидеть все учебные заведения, которые в 2027-2028 годах останутся начальными школами, гимназиями. И где будут лицеи академического направления, заведения профтехобразования, колледжи", - пояснил чиновник.

Для чего нужно проектирование сети учебных заведений

Сейчас министерство работает с 9 пилотными регионами - они уже спроектировали свою сеть учебных заведений.

До конца лета 2024 года планируется провести такую же работу и для других областей.

По результатам этой работы в МОН будут понимать:

сколько учебных заведений нужно построить

сколько учебных заведений подлежит оптимизации

какие учебные заведения нужно ликвидировать

сколько и каких учебных заведений объединить

каким учебным заведениям необходимо изменить статус

В ведомстве отметили также, что планирование сети академических лицеев является социально-чувствительным вопросом и нуждается в общественном консенсусе.

Цель реформы - что изменится для учеников

Основной целью реформы профильного среднего образования в Украине является индивидуализация обучения в старшей школе.

Речь идет о том, что:

учащиеся смогут выбирать направление обучения, курсы и предметы

школы будут проводить профориентационную работу

Исходя из этого, сеть лицеев должна обеспечить выбор профилей для учащихся из деревень и маленьких городов.

Уточняется, что это могут быть либо многопрофильные лицеи, либо несколько лицеев с разными профилями на доступном расстоянии.

В то же время ученикам, вблизи домов которых не будет лицеев, нужно иметь возможность:

доезжать на обучение

проживать в пансионах при лицеях

Когда начнется пилотирование реформы

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, МОН планирует провести ряд встреч, чтобы обсудить имеющиеся в учебных заведениях проблемы и возможность их решения.

"Внедрение профильного среднего образования, создание академических лицеев нуждаются в объективной дискуссии. Все изменения в работе заведений общего среднего образования будут согласованы с соответствующими центральными органами и органами местного самоуправления", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что кроме академических лицеев, неотделимой частью профильного среднего образования являются также профессиональные колледжи.

"Они должны функционировать синхронно", - добавил замминистра.

Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года.

В этот период будут подобраны пилотные учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели. После этого из них выберут одну или две - наиболее эффективные.

С 2027 года в Украине планируют начать внедрение реформы профильного среднего образования. На этом этапе должны заработать все академические лицеи.

Что нужно знать о Новой украинской школе

Новая украинская школа (НУШ) - ключевая реформа Министерства образования и науки, главная цель которой:

создать школу, в которой будет приятно учиться

дать учащимся не только теоретические знания, но и умение применять их в повседневной жизни

Реформа НУШ рассчитана на годы и стартовала с 2018 года, когда в первый класс пошли сегодняшние шестиклассники.

Планируется, что именно они в 2027 году впервые будут поступать в академические лицеи - с целью дальнейшего поступления в высшие образования или в профессиональные лицеи (ради успешного трудоустройства).