Вчора за "ЛНР", сьогодні за Україну: Зеленський зустрівся з колаборантками

Акції в підтримку відводу української армії влаштовують жінки, які активно виступали за створення "ЛНР". Крім того, вони і озвучують "думку більшості місцевих жителів" для приїжджаючих в Золоте чиновників і запрошених ними журналістів. Про це заявив журналіст Костянтин Рєуцький на своїй сторінці в Facebook.

За словами Реуцького, Олена Харченко і Галина Олімпієва причетні до організації і проведення "референдуму про незалежність ЛНР" у травні 2014 року.

Олена Харченко була "членом комісії". Вона цього не соромиться, але й згадувати про це зайвий раз не любить. На питання, чи правда це, вона просто відповіла: "Так, і що?" після чого закрилася в підсобці місцевого клубу.

Розведення військ в Золотому: хто виступає за відведення сил (відео: YouTube/Konstantin Reutski)

Крім того, вона нецензурно лаялася та намагалася вибити камеру з рук оператора.

Олімпієва у комісії під час "референдуму" не працювала, але віддалено допомагала організовувати процес. Олена і Галина - місцеві неформальні лідери. Обидві пов'язані з владою, будучи свого роду провідниками рішень влади на рівні селища.

Розведення військ в Золотому: хто виступає за відведення сил (відео: YouTube/hromadske)

Рєуцький зазначає, що Харченко і Олімпієва на прохання соратниці засудженого за сепаратизм колишнього мера, заступниці голови місцевої ВЦА Інни Демиденко, організовують масовку і спікерів під приїзди депутатів і чиновників.

"Щоб показати єдність жителів Золотого-4, які, нібито, всі як один хочуть виведення українських військ з селища. Вони ж провокують і цькують тих місцевих, хто виступає проти розведення", - зазначив журналіст.

Перед Зеленським Олімпієва грає роль простої місцевої патріотично налаштованої прихильниці розведення сил.

Розведення військ в Золотому: хто виступає за відведення сил (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що з'явилося повне відео скандальної поїздки Зеленського в Золоте. З відео спілкування Зеленського з добровольцями не стали вирізати гострі моменти.