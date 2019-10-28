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Скандальна поїздка Зеленського в Золоте: з'явилося повне відео

STYLERВійна    28.10.2019 - 07:38
Скандальна поїздка Зеленського в Золоте: з'явилося повне відео
Зеленський в Золотому (фото: facebook.com)

З відео спілкування Зеленського з добровольцями не стали вирізати гострі моменти

Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області, що знаходиться на лінії розмежування. Президент два дні пробув у селищі, де поспілкувався з мирним населенням, і на підвищених тонах поговорив з добровольцями, які проти розведення військ. На офіційній сторінці Зеленського в Facebook з'явилося 20-хвилинне відео з поїздки.

"2 дні у Золотому. Там, де люди мешкають просто на лінії фронту. Там, де обстріли – не тема мітингів, а цілодобова загроза життю літніх людей і дітей. Там, де всіх об’єднують сподівання на мир. Щирі зустрічі, відверті розмови, спільні надії. Ми зробимо все, щоб не зрадити і не залишити наших людей на Донбасі", - підписане відео.

Крім спілкування з населенням, відвідування школи, показали і розмову на підвищених тонах з добровольцями. Судячи зі змонтованого відео, люди, що залишилися жити в Золотому, підтримують розведення військ.

Але ветерани полку "Азов" виступили проти. Доброволець Денис з позивним "Янтар" нагадав Зеленському про те, що Росія зробила з Абхазією, Карабахом та іншими гарячими точками.

Він сказав, що з розведенням не потрібно поспішати і треба робити це за принципом "довгого шляху". Володимир Зеленський попросив показати зброю, якою володіють ветерани "Азова".

"Я просто вам сказав, приберіть зброю. Вивезіть її..." - сказав президент.

На що Денис "Янтар" попросив підписати з Зеленським меморандум, який вимагають учасники акції "Ні, капітуляції".

Крім того, з офіційного відеоролика не стали вирізати той момент, в якому Зеленський сказав, що "він не лох".

Варто відзначити, що скандальне спілкування з добровольцями, яке викликало величезний резонанс громадськості, деякі називають "підставою", яку організували люди з оточення президента.

В титрах у кінці ролика вказано, що незаконна зброя, яка була у противників розведення військ, із Золотого вивезена.

2 дні у Золотому. Там, де люди мешкають просто на лінії фронту. Там, де обстріли – не тема мітингів, а цілодобова загроза життю літніх людей і дітей. Там, де об'єднання всіх єднують сподівання на світ. Щирі зустрічі, відверті розмови, спільні надії. Ми зробимо все, щоб не зрадити і не залишити наших людей на Донбасі.

Опубліковано Володимиром Зеленським Неділя, 27 жовтня 2019 р.

Зеленський в Золотому (відео: facebook.com/zelenskiy95)

З'явилося відео, де Зеленський матюкається перед добровольцями Сенцов різко прокоментував розмову Зеленського з добровольцями
Новини України Володимир Зеленський
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