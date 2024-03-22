Ученые сделали важное предупреждение о сидячем образе жизни

Человеческое тело создано для движения и длинное сиденье может быть очень вредным для здоровья. Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего показало, что длительное сидячее положение может быть еще более опасным, чем это считалось ранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в Inverse.

Ученые выяснили, что у людей, сидящих более 11 часов в день, риск смерти в течение 10 лет повышается на 57% по сравнению с теми, кто сидел менее 9,5 часа в день. Риск ранней смерти сохранялся даже при наличии физических нагрузок.

Для снижения этого риска специалисты советуют вставать и двигаться, делать перерывы в работе и контролировать время в сидячем положении с помощью различных гаджетов.

Для исследования были приглашены около 6000 участниц в возрасте от 63 до 99 лет. Им предложили носить мониторы активности на бедре в течение одной недели. А потом исследователи следили за ними в течение 10 лет. За это время умерли 1733 участника.

Данные анализа этого исследования показали, что у участников, сидевших более 11 часов ежедневно, риск смерти был значительно выше, чем у тех, что сидел менее 9,5 часа в день.

Согласно исследованию UCSD, риск ранней смерти сохранялся даже при более высоких нагрузках от умеренных до интенсивных. Также ученые выяснили, что увеличение количества физических упражнений не устраняет риск таких заболеваний как диабет 2 типа, болезни сердца и инсульт, возникающих из-за слишком длительного сиденья.

В более ранних исследованиях ученые отмечали, что даже 7 часов сиденья в день – слишком много. Кроме того, вне сидя более 30 минут без перерыва может привести к повышению уровня сахара в крови и кровяного давления.

Чтобы сократить негативные риски, нужно делать частые перерывы в работе и двигаться.