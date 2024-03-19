Почему гречку нужно употреблять регулярно: 5 важных причин

Ученые и медики уже много лет говорят, что гречка - очень полезный продукт для здоровья. Особенно для тех, у кого есть непереносимость глютена.

Что так важно в гречке и почему нужно употреблять регулярно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fan.

Гречка выращивалась в Китае более 4500 лет назад, а в Центральную Европу она попала только в Средние века. Она всегда имела спрос, потому что хорошо росла даже на истощенной земле.

Последние годы она снова стала очень популярной во многих странах, потому что является питательным источником витаминов и минералов, а еще отлично заменяет пшеницу, противопоказанную людям с непереносимостью глютена. Кроме самой крупы, люди активно используют гречневую муку, которой заменяют обычную пшеничную.

В чем ценность гречихи

Быстрее похудение

С тех пор как певица Адель добилась революционного похудения благодаря ферменту сиртуина, гречка стала очень популярной, потому что она его содержит. И действительно, гречка помогает похудеть. Сиртуин также оказывает положительное влияние на многие внутренние органы, такие как печень, почки и желудок.

Как псевдозерно, оно также поражает своим низким гликемическим индексом, только минимально влияющим на уровень сахара в крови и поэтому дольше обеспечивает сытость.

Защищает клетки

Гречка содержит флавоноиды, такие, как рутин и кверцетин, а также витамин Е - 100 граммов содержат 2,1 миллиграмма витамина. Все они относятся к группе антиоксидантов, обеспечивающих защиту организма от свободных радикалов и, таким образом, от старения и болезней.

Помимо прочего, флавоноиды также оказывают положительное влияние на кровообращение. И они могут не только улучшить стенки сосудов, но и положительно влиять на кровообращение.

Строит мышечную и костную ткани

Гречка содержит много белка и снабжает организм всеми восемью незаменимыми аминокислотами, которые он не может производить сам. Особенно богата аминокислота лизин. Способствует поддержанию соединительной и мышечной ткани, укрепляет кости и участвует в жировом обмене.

Предотвращает диабет

Исследование, проведенное в Канаде, выявило связь между регулярным потреблением гречихи и снижением риска диабета. Во время испытания на крысах псевдозерно удалось снизить уровень сахара в крови животных на 12-19 процентов.

Ногти и волосы становятся красивее

Тем, кто страдает ломкостью волос и ногтей, следует чаще употреблять гречку. Зерно богато разнообразными минералами, такими как кальций, магний, калий, железо и кремнезем, которые помогают волосам и ногтям стать сильнее, крепче и блистательнее.