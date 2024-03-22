Вчені зробили важливе попередження про сидячий спосіб життя

Людське тіло створено для руху і довге сидіння може бути дуже шкідливим для здоров'я. Нове дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показало, що тривале сидяче положення може бути ще небезпечнішим, ніж це вважалося раніше.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Inverse.

Вчені з'ясували, що у людей, які сидять понад 11 годин в день, ризик смерті протягом 10 років підвищується на 57% порівняно з тими, хто сидів менше ніж 9,5 годин на день. Ризик ранньої смерті зберігався навіть за наявності фізичних навантажень.

Для зниження цього ризику фахівці радять вставати та рухатися, робити перерви в роботі та контролювати час у сидячому положенні за допомогою різних гаджетів.

Для дослідження були запрошені майже 6000 учасниць у віці від 63 до 99 років. Їм запропонували носити монітори активності на стегні протягом одного тижня. А потім дослідники стежили за ними протягом 10 років. За цей час померли 1733 учасниці.

Дані аналізу цього дослідження показали, що в учасників, які сиділи понад 11 годин щодня, ризик смерті був значно вищим, ніж у тих, то сидів менше ніж 9,5 годин на день.

Згідно з дослідження UCSD, ризик ранньої смерті зберігався навіть за більш високих навантажень від помірних до інтенсивних. Також вчені з'ясували, що збільшення кількості фізичних вправ не усуває ризик таких захворювань, як діабет 2 типу, хвороби серця та інсульт, які виникають через занадто тривале сидіння.

У більш ранніх дослідження вчені наголошували, що навіть 7 годин сидіння в день - занадто багато. Крім того, поза сидячи понад 30 хвилин без перерви може призвести до підвищення рівня цукру в крові та кров'яного тиску.

Щоб скоротити негативні ризики, потрібно робити часті перерви у роботі та рухатися.