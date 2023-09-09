Ученые сделали неожиданное заявление о пользе пива для здоровья

Пиво является достаточно распространенным алкоголем как в Украине, так и за границей. Известно, что частое его употребление может быть вредным для здоровья. Однако недавние исследования ученых доказали обратное.

Чем пиво может стать полезным для здоровья - читайте ниже в материале Styler.

Что обнаружили исследователи

В статье научного журнала Frontiers in Nutrition говорится, что вещества, содержащиеся в пиве, способствуют работе кишечника.

Такой "чудодейственный" эффект оказывают полифенолы и клетчатка. Они улучшают рост полезных кишечных бактерий.

Интересно, что по результатам лабораторных исследований алкогольный напиток оказался даже более эффективным, чем пробиотики, если употреблять его в умеренных количествах.

"Как давно известен ферментированный напиток (чайный гриб - ред.), пиво богато многими незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биоактивными веществами, участвующими в регуляции многих физиологических функций человека. Полифенолы в солоде и хмеле пива также являются важными активными веществами, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника", - говорится в тексте исследования.

Исследовательская группа пришла к выводу, что умеренное потребление пива оказывает благоприятное влияние на иммунную систему по сравнению со злоупотреблением или полным воздержанием от алкоголя.

"Если потребление алкоголя контролируется в допустимых пределах, его общее влияние кишечной флоры следует исследовать более глобально", - заявили ученые.

Однако исследователи также предупредили, что преимущества связаны только с умеренным употреблением алкоголя. В то же время, у тех, кто употребляет алкоголь в умеренных дозах, риск ранней смерти в несколько раз ниже.

Таким образом, новое исследование не отменяет всех предварительных выводов о вреде пива и других видов алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск заболеваний сердца и печени, инсульта, нескольких видов рака.