Вот что случается с мужчинами, которые каждый день пьют пиво

Пиво – слабоалкогольный напиток, которым украинцы любят утолять жажду и летом, и зимой. Сети "пивных" в Украине стремительно развиваются, мужчины часто употребляют напиток литрами, заканчивая так свои вечера. Но насколько это безопасно и как влияет на мужское здоровье?

Об этом узнайте из материала Styler далее.

Какие последствия увлечения пивом у мужчин

По словам врача Юрия Габорца, первое, что случится с мужчиной, который будет пить много пива, - разовьется пивной алкоголизм.

Кроме того, возникают другие не слишком приятные последствия:

У мужчин из-за злоупотребления пивом снижается потенция и растет "пивной живот".

Как у женщин, так и у мужчин возникает такая проблема, как поверхностный сон, плохое настроение, постоянный стресс.

Пиво может стать "воротами" к увлечению более крепкими напитками.

Доза в 2-3 лиры за вечер – это огромная нагрузка на сердце, повышенное артериальное давление.

Мочегонный эффект напитка дает нагрузку на почки, возникают отеки.

Кроме того, возникают проблемы с ЖКТ, такие как гастрит или изжога.

Есть ли безопасная дозировка?

Ученые расходятся в этом вопросе: кто называет меньшее количество, кто больше, а некоторые исследователи считают, что "безопасной дозы" вообще не существует.

Общепринятая норма от ВОЗ - не более 14 единиц алкоголя в неделю, распределенных на 3 дня или больше. Это примерно 6 средних (175 мл) бокалов сухого вина или 6 бутылок по 0,5 литров 4% пива.

Исследователи говорят, что нет полностью безопасного уровня употребления алкоголя, но соблюдение этих указаний снижает риск причинения вреда здоровью.

По словам Габорца, безопасная доза - то есть такая, которая не нанесет сильного вреда здоровью, это:

300 мл пива дважды в неделю

50 мл сухого вина раз в три дня

25 мл чистого спирта в сутки

Медик отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.

Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и постепенно спивается.

Врач советует не употреблять алкоголь вообще во избежание риска получить зависимость.

Если вы мужчина и любите пиво, имейте в виду, что вам придется "наслаждаться" такими последствиями как пивной животик и низкая потенция.