Пить не будем. Пиво и водка взлетели в цене: сколько сейчас стоит алкоголь в Украине
За период декабрь 2022-июль 2023 года в Украине существенно подорожали алкогольные напитки. Постепенно цены растут на приблизительно 10 гривен для каждого вида спиртного.
Какая сейчас средняя стоимость на алкоголь - читайте ниже в материале Styler.
Текущая стоимость
По состоянию на июль 2023 года алкоголь в Украине в среднем стоит:
- водка (0,5 литра) - 120,44 гривны
- столовые отечественные вина (0,75 л) - 109,54 гривны
- пиво отечественных марок (0,5) - 31,26 гривны
Для сравнения приведем цены на эти самые алкогольные напитки в декабре 2022 года:
- водка (0,5 литра) - 117,03 гривны
- столовые отечественные вина (0,75 л) - 95,57 гривны
- пиво отечественных марок (0,5) - 28,54 гривны
То есть водка в среднем подорожала на 3,41 гривны, вина - на 13,97 гривны, пиво - на 2,72 гривны.
Как изменились цены на алкоголь в Украине (скриншот: Styler)
В Украине заработает новый акциз
Система будет работать с использованием технологии Track&Trace, что позволит отслеживать маршрут всех алкогольных и табачных изделий.
Таким образом, государство будет получать полную информацию о всей цепочке поставки продукции и сможет анализировать объемы, доходящие до полок магазинов.
Одним из самых больших антикоррупционных шагов еАкциза должна стать обязательная маркировка подакцизной алкогольной и табачной продукции для Duty Free.
По замыслу Минцифры каждый продукт будет иметь электронную акцизную марку, выраженную двумерным DataMatrix-кодом. Производители и импортеры самостоятельно смогут:
- генерировать электронную акцизную марку в цифровой системе прослеживаемости еАкциз
- наносить ее на каждую бутылку алкоголя или пачку сигарет
Следовательно, подакцизный алкоголь и табачные изделия будут находиться на автоматическом учете и будут иметь обязательную цифровую маркировку.
Система еАкциз начнет действовать в Украине уже с января 2026 года.
После введения еАкциза каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.
Для этого достаточно будет просканировать электронную акцизную марку через приложение "Дія" и сверить его данные:
- название
- производителя
- место производства
- магазин, где продается товар
- код маркировки, который можно сверить с нанесенным на марку
- статус электронной акцизной марки
Раньше мы рассказывали, почему пиво в Украине может попасть под запрет.