Вот что делайте каждый день после обеда для долголетия и улучшения состояния здоровья

Ходьба является одним из самых доступных и универсальных методов физических упражнений. Прогулки после обеда имеют много преимуществ для ума и тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Доктор философии Эндрю Джагима рассказал, что преимущества прогулок после обеда для долголетия является наиболее полезными для мужчин и пожилых людей . Согласно данным, это также прекрасный способ улучшить как физическую, так и умственную энергию.

Физическая форма

Ходьба - это мягкое кардио упражнение с низкой нагрузкой, которое может помочь достичь более высокого уровня физической формы.

Регулярная быстрая ходьба может принести много тех же преимуществ, что и более интенсивные упражнения, такие как бег. Например, только 21 минута ходьбы в день может снизить риск сердечного приступа на 30%. Ходьба также сжигает калории и уменьшает талию, но это также важно для лимфатической и иммунной систем.

Польза для психологического состояния

Прогулка может творить чудеса с психическим состоянием.

По словам психолога Крейга Кейна, ходьба может помочь в регуляции эмоций. Иногда чувства одерживают верх и человек выходит из эмоционального равновесия.

Ходьба может повысить уровень дофамина - "гормона счастья" и снизить уровень кортизола - "гормона стресса", восстанавливая мозг.

Прогулки стабилизируют уровень сахара

Прогулка после обеда может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.

К тому же может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и не получить этот всплеск сразу после еды, потому что мышцы активируются и собираются поглощать глюкозу в крови.

Сжигание калорий и жира

Быстрая ходьба отлично подходит для сжигания жира, особенно на животе. Количество сожженных калорий во время ходьбы зависит от скорости и расстояния, но любое количество сожженных калорий может помочь достичь цели.

Важность периодичности

В какое бы время суток вы не решили пойти на прогулку, помните, что последовательность является ключевой. Чтобы прогулка стала привычкой, добавьте ее в свой распорядок дня. Только тогда она начнет приносить здоровью пользу.