Вот что делайте каждый день после обеда для долголетия и улучшения состояния здоровья
Ходьба является одним из самых доступных и универсальных методов физических упражнений. Прогулки после обеда имеют много преимуществ для ума и тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Доктор философии Эндрю Джагима рассказал, что преимущества прогулок после обеда для долголетия является наиболее полезными для мужчин и пожилых людей. Согласно данным, это также прекрасный способ улучшить как физическую, так и умственную энергию.
Физическая форма
Ходьба - это мягкое кардио упражнение с низкой нагрузкой, которое может помочь достичь более высокого уровня физической формы.
Регулярная быстрая ходьба может принести много тех же преимуществ, что и более интенсивные упражнения, такие как бег. Например, только 21 минута ходьбы в день может снизить риск сердечного приступа на 30%. Ходьба также сжигает калории и уменьшает талию, но это также важно для лимфатической и иммунной систем.
Польза для психологического состояния
Прогулка может творить чудеса с психическим состоянием.
По словам психолога Крейга Кейна, ходьба может помочь в регуляции эмоций. Иногда чувства одерживают верх и человек выходит из эмоционального равновесия.
Ходьба может повысить уровень дофамина - "гормона счастья" и снизить уровень кортизола - "гормона стресса", восстанавливая мозг.
Прогулки стабилизируют уровень сахара
Прогулка после обеда может помочь стабилизировать уровень сахара в крови.
К тому же может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и не получить этот всплеск сразу после еды, потому что мышцы активируются и собираются поглощать глюкозу в крови.
Сжигание калорий и жира
Быстрая ходьба отлично подходит для сжигания жира, особенно на животе. Количество сожженных калорий во время ходьбы зависит от скорости и расстояния, но любое количество сожженных калорий может помочь достичь цели.
Важность периодичности
В какое бы время суток вы не решили пойти на прогулку, помните, что последовательность является ключевой. Чтобы прогулка стала привычкой, добавьте ее в свой распорядок дня. Только тогда она начнет приносить здоровью пользу.
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