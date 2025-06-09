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Болит голова "на погоду"? Врач рассказала, почему так происходит

Понедельник 09 июня 2025 14:20
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Болит голова "на погоду"? Врач рассказала, почему так происходит Врач рассказала, почему болит голова "на погоду" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Изменение погоды для многих украинцев - не просто разговор о дожде или солнце, а настоящее испытание для здоровья. Головная боль, головокружение, вялость - все это знакомо людям, которые чувствительны к перепадам атмосферного давления. Почему организм так реагирует на перепады погоды?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Елены Доманской.

Почему болит голова "на погоду"

По словам эксперта, это состояние еще называют метеозависимостью. Основные причины такого состояния включают:

  • атмосферное давление - когда оно падает перед дождем, ткани в организме "набухают", появляется давление на нервные окончания, особенно в области синусов. Ощущение, будто голову изнутри раздувает
  • влажность и жара - обезвоживание и расширение сосудов вызывают пульсирующую или давящую боль. Это классика мигренозной реакции
  • яркий солнечный свет - для кого-то это просто ярко, а для кого-то - триггер. Особенно, если есть фоточувствительность или склонность к мигрени

"Это не слабость, а ваша нервная система говорит: "что-то не так". Иногда тело уже знает, что будет дождь. Еще до того, как вы посмотрели в окно", - говорится в сообщении.

Эндокринолог добавила, что снижение барометрического давления ассоциируется с повышенной частотой головной боли.

Исследование 2017 года установило связь между атмосферным давлением и интенсивностью мигрени. Поэтому изменения давления могут вызвать дисбаланс в синусах, что приводит к боли.

Повышенная влажность ассоциируется с более высокими шансами возникновения мигрени в теплое время года. Фоточувствительность является распространенным симптомом мигрени. Около 85-90% людей с мигренью жалуются на чувствительность к свету во время приступов.

Как избежать влияния на организм

Пейте достаточно воды

Обезвоживание усиливает головную боль. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно, особенно при высокой температуре или ветре.

Режим сна

Недосыпание или слишком долгий сон могут провоцировать головную боль. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь.

Сбалансированное питание

Не голодайте, избегайте тяжелой пищи, особенно в дни с перепадами давления. Уменьшите употребление кофеина, алкоголя, соли и копченостей - они могут влиять на сосуды.

Физическая активность

Регулярная умеренная физическая нагрузка (йога, прогулки, плавание) улучшает сосудистый тонус и уменьшает метеозависимость.

Прием лекарств (при необходимости)

Если головная боль сильная, можно принять обезболивающее (например, ибупрофен или парацетамол).

В некоторых случаях врач может назначить профилактические препараты (например, при мигрени).

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