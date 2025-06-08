После 30-ти начали выпадать волосы? Вот что делать прямо сейчас
После 30 лет многие начинают замечать, что волосы становятся уже не такими густыми, блестящими и быстро не отрастают, как в молодости. На это влияют определенные естественные биологические процессы, гормональные изменения и стресс.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить выпадение и ломкость волос.
Почему волосы после 30 лет выпадает
Трихолог Анастасия Мухачева рассказала, что это может быть связано с тем, что с 25 лет включаются механизм биологического старения и накапливаются определенные проблемы с кожей головы.
Например, андрогенная алопеция. Когда луковица образует новый волос после выпадения, то при алопеции он будет "жить" короче, чем предыдущий.
К тому же волосы часто обламываются из-за частого окрашивания, диет и голодания.
Нехватка витаминов (особенно B7 (биотин), B12, D, железа, цинка) также может вызвать ломкость и потерю волос. Хронический стресс нарушает гормональный баланс и провоцирует телогеновую алопецию (выпадение волос после перехода в фазу покоя).
Все эти моменты наслаиваются и влияют на фазу роста волос. Поэтому особенно важно ухаживать за кожей головы и заботиться о состоянии волос.
Как ухаживать за волосами
Внешний уход
Необходимо использовать мягкие шампуни без сульфатов, кондиционеры с кератином, масла (аргановое, кокосовое).
Категорически избегайте частого нагревания стайлерами и окрашивания.
Питание
Волосы нуждаются в:
- белке (мясо, рыба, яйца, бобовые)
- железе (печень, свекла, шпинат)
- омега-3 (лосось, лен, орехи)
- цинке и селене (семена тыквы, морепродукты)
- витамине группы B (особенно B7 - биотин)
Массаж головы
5-10 минут во время мытья или перед сном:
- улучшает кровообращение
- стимулирует волосяные фолликулы
Стоит помнить, что полноценный сон (7-8 часов) регулирует гормоны роста, уменьшает стресс, улучшает состояние кожи и волос.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Анастасии Мухачевой и сайт American Academy of Dermatology.
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