Дерматологи назвали часть лица, которая "исчезает" с возрастом

С возрастом брови могут стать неплотными и недостаточно выразительными. Причинами могут быть возраст, генетики, образ жизни и даже некоторые тревожные состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему брови могут "исчезать"

Дерматолог Клер Волински рассказал, что снижение уровня гормонов, как у мужчин, так и у женщин часто является причиной истончения бровей. С возрастом тестостерон и эстроген снижаются, что влияет на цикл роста волос и сам волосяной фолликул.

Волосяной фолликул утончается, а некоторые полностью перестают производиться.

Визажист Натали Дрешер отметила, что некоторые жизненные привычки могут способствовать этой проблеме. Например, не тщательная очистка бровей также приводит к такой проблеме.

Другой основной причиной может быть то, сколько времени вы потратили на выщипывание бровей в течение многих лет.

"Я часто слышу: "я слишком выщипывал брови, когда был молодым". Поэтому это огромный фактор", - добавила эксперт.

Утончение бровей может начаться уже в 30-40 лет, но, как правило, оно становится более заметным в 50 и позже. Точный возраст может существенно отличаться в зависимости от генетики, общего состояния здоровья и факторов образа жизни.

Одной из ключевых причин может быть гипотиреоз - состояние, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточно тиреоидных гормонов. Другие возможные проблемы включают дефицит питания, алопецию, экзему или тяжелый дерматит.

Также убедитесь, что ваши уровни витамина D и гормонов щитовидной железы находятся в пределах нормы.

Действуют ли сыворотки для роста бровей

Сыворотки для роста бровей сегодня являются популярным продуктом, но задокументированы побочные эффекты таких ингредиентов, как биматопрост. Они могут включать красноту, зуд глаз, изменение цвета век и опущение век.

Если вы хотите попробовать сыворотку для роста бровей, внимательно выбирайте продукт, который подходит вашему типу кожи, и следуйте инструкциям.

Стилист бровей Джои Хили предложила несколько советов по покупке сыворотки. Избегайте гормонов, которые могут иметь некоторые странные побочные эффекты, такие как раздражение, сухость или отечность глаз, темные круги под глазами и потемнение век.

Воздействие косметики

Эксперты советуют нанести гель для бровей, чтобы разрыхлить их и создать немного плотности.

Также можно использовать карандаш для бровей, чтобы создать небольшие штрихи, похожие на волосы. Цель состоит в том, чтобы создать естественные брови.

К тому же действенной будет пудра для бровей. Так вы создадите тень на коже, и это очень реалистичный способ придать немного плотности.