Этот крутой лайфхак поможет горький кофе сделать вкусным. Вот что нужно добавить в напиток

Горечь из кофе поможет убрать только один ингредиент - и вы вероятно удивитесь, но это не сахар. Хотя и он может отчасти изменить вкус напитка.

О том, как убрать горечь с кофе, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram .

Что делать, если кофе получился слишком горьким

"Не спешите выливать его, есть способ исправить это. Чтобы устранить горький вкус кофе, нужно добавить в напиток щепотку соли. Немного, несколько кристалликов. Все дело в ионах натрия, они устраняют горький вкус", - объясняют эксперты.

Они также отмечают, что в некоторых странах, например, Норвегии, Турции, Венгрии пить кофе с солью - это традиция.

"Конечно, отвратительный кофе, соль не сделает замечательным, но вы хотя бы сможете его пить, не морщась. Вы можете добавлять соль в чашку или насыпать немного соли в воду перед тем, как варить кофе и посмотреть, как изменится вкус", - добавляют специалисты.

Как правильно заваривать кофе в чашке

Заваривание кофе в чашке - один из самых распространенных способов приготовления этого напитка. У него есть, на первый взгляд, незначительные детали, но вкус напитка от этих мелочей меняется кардинально.

Эксперты советуют учитывать следующие моменты.

"Используйте зерна свежего обжаривания, чтобы полнее раскрыть вкус и аромат. Помол чаще всего используется самый мелкий, тогда частицы кофе быстрее оседают на дно, а напиток получается более чистым и насыщенным", - пишут эксперты из Yaskrava kava.

Также они добавляют, что вода для заваривания должна быть горячей, но ни в коем случае не берите кипяток, иначе он уничтожит вкус напитка, оставив в чашке только неприятную и пустую бурду.

Эксперты раскрыли секреты заваривания кофе в чашке (фото: Freepik)

"Идеальная температура воды - около 90-95 градусов. Для этого после закипания откройте чайник на минуту и дайте воде немного остыть", - говорят специалисты.

Пока вода остывает, обдайте чашку кипятком - залейте его буквально на пару минут, чтобы чашка прогрелась. Тогда кофе дольше останется горячим и лучше раскроет свои вкусовые свойства.

"В чашку засыпьте 1-2 ч. л кофе мелкого помола на 100-150 мл воды. Чашку необходимо накрыть блюдцем и дать напитку настояться около 4 мин. Перед тем, как накрыть блюдцем, можно добавить специи, сахар, шоколад либо что-то по вашему усмотрению, что может украсить напиток и придать ему больше индивидуальности", - советуют эксперты.