Ученые назвали самую умную породу собак: они запомнят команду с первого раза

Собаки для владельцев, как дети, и все они считают своего любимца самым лучшим и умным. Однако есть породы собак, чье высокое развитие мозга уже подтвердили научно. И долгое время первое место было за породой Бордер-колли, однако теперь все изменилось.
Какую породу ученые назвали самой умной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Countryliving.
В исследовании, которое проводили ученые из Университета Хельсинки, участвовали породы, которые считаются самыми умными. А именно:
Все породы прошли десять тестов на способности - семь когнитивных и три поведенческих задания.
В частности, должны были обойти прозрачную V-образную ограду, чтобы добраться до еды, которую они видят, и "читать" человеческие жесты, реагируя на пять движений: постоянное указание, короткое указание, указание ногой, указание, глядя лицом в другую сторону, и слежение за глазами.
Ученые исследовали навыки самостоятельности и контакт с человеком, когда требуется помощь для выполнения задания - например, достать еду, которая лежит в закрытой коробке.
После выполнения всех заданий, ученые объявили победителя - им стал бельгийский малинуа. Собаки этой породы справились с большинством заданий, и набрали 35 баллов из 39. Хотя даже у этой породы есть определенные недостатки.
Например, малинуа не очень хорошо справился с заданием, когда нужно было достать еду из прозрачного цилиндра.
Эта порода по своей природе - пастух. Характерная черта, кроме ума - высокая выносливость.
Малинуа (фото: pixabay.com)
На втором месте оказался австралийский келпи, он получил 26 баллов из 39. На третьем месте - лабрадор ретривер, который получил 25 баллов.
А вот бордер-колли, которого раньше считали самой умной собакой, занял только 4 место. На 5 - золотистый ретривер.
Ученые объясняют высокий интеллект малинуа их историческим предназначением. Эти собаки были выведены для выпаса скота, что требовало от них быстрого реагирования на команды, самостоятельного принятия решений и высокого уровня самоконтроля.
Многолетние селекции закрепили главные качества этой породы, а еще сделали малинуа не только умными, но и работоспособными и выносливыми.
Известный кинолог и профессор Стэнли Корен в своей книге "Интеллект собак" отметил, что интеллект делится на три категории:
Инстинктивный интеллект - это то, для чего собака выращена людьми.
Адаптивный интеллект - насколько собака приспособлена к окружающей среде
Работоспособность и послушание - насколько усердно собака хочет работать в угоду человеку и выполнять работу.
По словам профессора Стэнли, рейтинг самых умных пород собак будет таким:
Бордер-колли ценится за инстинкты и работоспособность, она легко поддается дрессировке, а еще показывают очень высокие баллы за послушание и ловкость.
На втором месте пудели, которых очень легко дрессировать, и они - очень умные собаки.
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