Ученые установили, в каком возрасте собака стареет

Как и все существа, собаки со временем стареют. Однако, как выяснили исследователи из Университета Лоранда Этвеша и Ливерпульского университета, этот процесс происходит быстрее, чем считалось до недавнего времени.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Small Animal Practice (JSAP) .

Когда собака считается старой

Исследователи тщательно проанализировали около тысячи медицинских карточек собак, с историями болезней. В общем, пожилых собак, как это отмечали ветеринары, было 832.

Оказалось, что возраст, в котором ветеринарные специалисты считали собак старыми, у 95% пушистых пациентов превышал 7,25 года.

Средний возраст собак, которые принадлежали к категориям старых, составлял 12,5 года. Впрочем, возраст начала старения отличался в зависимости от породы:

Собаки крупных пород (например, ретриверы или лабрадоры) стареют в среднем в возрасте 12 лет, в целом - от 10,5 до 13,6 года

(например, ретриверы или лабрадоры) стареют в среднем в возрасте 12 лет, в целом - от 10,5 до 13,6 года Собаки малых пород (терьеры) стареют несколько позже, средний возраст сначала старости составляет 14,1 года

(терьеры) стареют несколько позже, средний возраст сначала старости составляет 14,1 года Собаки смешанных пород (метисы) начинают стареть в возрасте 13,2 года

(метисы) начинают стареть в возрасте 13,2 года Бордер-колли - средний возраст старения составляет 12,7 года

- средний возраст старения составляет 12,7 года Кокер-спаниель стареет быстрее всего - средний возраст начала старости составил 11,7 года

К тому же исследователи установили, что начало старения не зависело от пола собаки определенной породы.

Какие проблемы есть у пожилых собак

У 832 исследуемых собак было выявлено 2944 зарегистрированные клинические проблемы, которые исследователи разделили на категории:

проблемы с весом - 35% пожилых собак имели недостаточно или избыточный вес

- 35% пожилых собак имели недостаточно или избыточный вес проблемы опорно-двигательного аппарата - у 33,4% пожилых собак снижалась активность

- у 33,4% пожилых собак снижалась активность стоматологические проблемы - такие заболевания, как пародонтит и зубной камень были обнаружены у 31% собак

- такие заболевания, как пародонтит и зубной камень были обнаружены у 31% собак проблемы с кожей - 28% собак пожилого возраста страдают кожными заболеваниями

- 28% собак пожилого возраста страдают кожными заболеваниями расстройства пищеварения - определенные проблемы, в частности рвота и диарея, наблюдалось у 22% собак

Оказалось, что у кокер-спаниелей риск возникновения стоматологических заболеваний в пожилом возрасте был выше - примерно в 2,7 раза по сравнению с собаками других пород.

Кокер-спаниели чаще имеют проблемы с зубами в старости (иллюстративное фото: Freepik)

Как ухаживать за собакой пожилого возраста

Чтобы поддерживать здоровье пожилой собаки и предотвратить развитие болезней, владельцам советуют:

регулярно отвозить собаку на профилактический ветеринарный осмотр

обеспечивать адаптированную к возрасту животного физически активность

следить за питанием питомца и проверять вес

ухаживать за ротовой полостью и зубами собаки

осматривать кожу и своевременно лечить болезни

обращаться к ветеринару при первых симптомах проблемы

Как отмечают исследователи, хотя ветеринары часто очень хорошо знают о меняющихся проблемах со здоровьем и благополучием, связанных с уходом за пожилыми собаками, определения понятия "старость" могут быть разными.

Бдительность к здоровью питомца и понимание изменения потребностей во время процесса старения обеспечит лучшее качество жизни собачки в ее почтенном возрасте.