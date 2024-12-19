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Ученые установили, в каком возрасте собака стареет

Четверг 19 декабря 2024 21:37
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Ученые установили, в каком возрасте собака стареет Когда собака становится старой (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Как и все существа, собаки со временем стареют. Однако, как выяснили исследователи из Университета Лоранда Этвеша и Ливерпульского университета, этот процесс происходит быстрее, чем считалось до недавнего времени.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Small Animal Practice (JSAP).

Когда собака считается старой

Исследователи тщательно проанализировали около тысячи медицинских карточек собак, с историями болезней. В общем, пожилых собак, как это отмечали ветеринары, было 832.

Оказалось, что возраст, в котором ветеринарные специалисты считали собак старыми, у 95% пушистых пациентов превышал 7,25 года.

Средний возраст собак, которые принадлежали к категориям старых, составлял 12,5 года. Впрочем, возраст начала старения отличался в зависимости от породы:

  • Собаки крупных пород (например, ретриверы или лабрадоры) стареют в среднем в возрасте 12 лет, в целом - от 10,5 до 13,6 года
  • Собаки малых пород (терьеры) стареют несколько позже, средний возраст сначала старости составляет 14,1 года
  • Собаки смешанных пород (метисы) начинают стареть в возрасте 13,2 года
  • Бордер-колли - средний возраст старения составляет 12,7 года
  • Кокер-спаниель стареет быстрее всего - средний возраст начала старости составил 11,7 года

К тому же исследователи установили, что начало старения не зависело от пола собаки определенной породы.

Какие проблемы есть у пожилых собак

У 832 исследуемых собак было выявлено 2944 зарегистрированные клинические проблемы, которые исследователи разделили на категории:

  • проблемы с весом - 35% пожилых собак имели недостаточно или избыточный вес
  • проблемы опорно-двигательного аппарата - у 33,4% пожилых собак снижалась активность
  • стоматологические проблемы - такие заболевания, как пародонтит и зубной камень были обнаружены у 31% собак
  • проблемы с кожей - 28% собак пожилого возраста страдают кожными заболеваниями
  • расстройства пищеварения - определенные проблемы, в частности рвота и диарея, наблюдалось у 22% собак

Оказалось, что у кокер-спаниелей риск возникновения стоматологических заболеваний в пожилом возрасте был выше - примерно в 2,7 раза по сравнению с собаками других пород.

Ученые установили, в каком возрасте собака стареет

Кокер-спаниели чаще имеют проблемы с зубами в старости (иллюстративное фото: Freepik)

Как ухаживать за собакой пожилого возраста

Чтобы поддерживать здоровье пожилой собаки и предотвратить развитие болезней, владельцам советуют:

  • регулярно отвозить собаку на профилактический ветеринарный осмотр
  • обеспечивать адаптированную к возрасту животного физически активность
  • следить за питанием питомца и проверять вес
  • ухаживать за ротовой полостью и зубами собаки
  • осматривать кожу и своевременно лечить болезни
  • обращаться к ветеринару при первых симптомах проблемы

Как отмечают исследователи, хотя ветеринары часто очень хорошо знают о меняющихся проблемах со здоровьем и благополучием, связанных с уходом за пожилыми собаками, определения понятия "старость" могут быть разными.

Бдительность к здоровью питомца и понимание изменения потребностей во время процесса старения обеспечит лучшее качество жизни собачки в ее почтенном возрасте.

Кстати, недавно мы писали о том, что собаки научились связывать слова.

А также рассказывали, что ученые обнаружили странное состояние у человека после покупки щенка.

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