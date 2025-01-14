Вчені назвали найрозумнішу породу собак: вони запам'ятають команду з першого разу

Яку породу вчені назвали найрозумнішою

У дослідженні, яке проводили науковці з Університету Гельсінкі, брали участь породи, які вважаються найрозумнішими. А саме:

Бельгійський малінуа Австралійській келпі Лабрадор ретрівер Золотистий ретривер Шотландська вівчарка Німецький ховаварт Іспанський водяний собака Шетландська вівчарка Англійський кокер-спанієль Австралійська вівчарка Німецька вівчарка Фінський лапфунд Бордер-коллі

Усі породи пройшли десять тестів на здібності - сім когнітивних і три поведінкових завдання.

Зокрема, повинні були обійти прозору V-подібну огорожу, щоб дістатися до їжі, яку вони бачать, та "читати" людські жести, реагуючи на п'ять рухів: постійне вказування, коротке вказування, вказівка ногою, вказівка, дивлячись обличчям в інший бік, і стеження за очима.

Вчені досліджували навики самостійності та контакт з людиною, коли потрібна допомога для виконання завдання - наприклад, дістати їжу, яку лежить в закритій коробці.

Після виконання усіх завдань, вчені оголосили переможця - ним став бельгійський малінуа. Собаки цієї породи справилися з більшістю завдань, і набрали 35 балів з 39. Хоча навіть у цієї породи є певні недоліки.

Наприклад, малінуа не дуже добре справився за завданням, коли потрібно було дістати їжу з прозорого циліндру.

Ця порода по своїй природі - пастух. Характерна риса, окрім розуму - висока витривалість.

Малінуа (фото: pixabay.com)

На другому місці опинився австралійський келпі, він отримав 26 балів з 39. На третьому місці - лабрадор ретрівер, який отримав 25 балів.

А от бордер-коллі, якого раніше вважали найрозумнішим собакою, посів тільки 4 місце. На 5 - золотистий ретрівер.

Вчені пояснюють високий інтелект малінуа їхнім історичним призначенням. Ці собаки були виведені для випасу худоби, що вимагало від них швидкого реагування на команди, самостійного прийняття рішень та високого рівня самоконтролю.

Багаторічні селекції закріпили найголовніші якості цієї породи, а ще зробили малінуа не лише розумними, а й працездатними та витривалими.

А у якої собаки найвищий IQ

Відомий кінолог та професор Стенлі Корен у своїй книзі "Інтелект собак" зазначив, що інтелект поділяється на три категорії:

Інстинктивний інтелект - це те, для чого собака вирощена людьми.

Адаптивний інтелект - наскільки собака пристосована до навколишнього середовища

Працездатність та слухняність - наскільки старанно собака хоче працювати на догоду людині й виконувати роботу.

За словами професора Стенлі, рейтинг найрозумніших порід собак буде таким:

1. Бордер-коллі

2. Пудель

3. Німецька вівчарка

4. Золотистий ретрівер

5. Доберман пінчер

6. Шетландська вівчарка

7. Лабрадор ретрівер

8. Папійон

9. Ротвейлер

10. Австралійська пастуша собака

Бордер-коллі цінується за інстинкти та працездатність, вона легко піддається дресируванню, а ще показують дуже високі бали за слухняність та спритність.

На другому місці пуделі, яких дуже легко дресирувати, і вони - дуже розумні собаки.