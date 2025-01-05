Какие породы собак наиболее чувствительны к холоду: замерзнут даже при -5

Резкое похолодание, которое охватило Украину, может принести в наши области сильное снижение температуры и снег. И хотя собаку стоит выгуливать в любую погоду, есть несколько предостережений от ветеринаров, которые стоит знать всем владельцам собак.

При какой температуре не стоит выгуливать собаку и какие породы точно замерзнут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Когда собаки мерзнут на улице

Большие собаки, которые имеют густую шерсть - не замерзнут даже при -15 градусах, а вот мелкие собаки, у которых шерсти мало - замерзают на улице, как только температура падает ниже нуля.

"Если около -5 градусов или ниже, лучше собак держать дома или делать короткие прогулки на улице. Если вам нужна шапка и шарф, чтобы выйти на улицу, вполне вероятно, что вашей собачке тоже будет холодно. Когда они двигаются, то упражнения сохраняют их в тепле, но тротуары холодные, а собачки близко к ним, поэтому чувствуют холод", - рассказала соучредитель программы для тренировки щенков Лорна Винтер.

Конечно, мы все видели хаски, которые счастливо прыгают по снегу в Лапландии. Однако некоторые породы собак чувствуют холод больше, чем другие.

"Породы, которые лучше переносят холод и часто потому, что они имеют более густую шерсть, двойную шерсть или более тяжелое тело, это ньюфаундленды, сибирские хаски, тибетские мастиффі и норвежские элькхаунды. Породы с более короткой шерстью и меньшими размерами хуже переносят холодную погоду. Это касается чихуахуа, виппетов и французских бульдогов", - объясняет Лорна.

Стоит ли собаку на улицу полностью одевать

По словам экспертов, собачьи сапоги можно носить при некоторых обстоятельствах - если подушечки у собаки трескаются и болят после прогулок по мокрому снегу и льду.

Но ветеринары предупреждают, что не стоит полагаться на такую защиту в течение длительного периода времени, поскольку они раздражают животных и могут вызвать дискомфорт.

"Надевать стоит. Независимо от того, выбираете ли вы простой джемпер, пальто или комбинезон, это поможет вашей собаке оставаться в тепле, когда она гуляет. Некоторым собакам или щенкам, которые действительно чувствуют холод, может быть полезно одеть пижаму на ночь, чтобы согреть их также ночью", - советует специалист.

Также стоит позаботиться об удобной кровати и уютном одеяле, под которым собака может свернуться. Некоторые игрушки для щенков можно сначала нагреть, а потом положить в кроватку, чтобы собаке было тепло.

Как понять, что собаке холодно