Ученые назвали самую умную породу собак: они запомнят команду с первого раза

Собаки для владельцев, как дети, и все они считают своего любимца самым лучшим и умным. Однако есть породы собак, чье высокое развитие мозга уже подтвердили научно. И долгое время первое место было за породой Бордер-колли, однако теперь все изменилось.

Какую породу ученые назвали самой умной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Countryliving .

Какую породу ученые назвали самой умной

В исследовании, которое проводили ученые из Университета Хельсинки, участвовали породы, которые считаются самыми умными. А именно:

Бельгийский малинуа Австралийский келпи Лабрадор ретривер Золотистый ретривер Шотландская овчарка Немецкий ховаварт Испанская водяная собака Шетландская овчарка Английский кокер-спаниель Австралийская овчарка Немецкая овчарка Финский лапфунд Бордер-колли

Все породы прошли десять тестов на способности - семь когнитивных и три поведенческих задания.

В частности, должны были обойти прозрачную V-образную ограду, чтобы добраться до еды, которую они видят, и "читать" человеческие жесты, реагируя на пять движений: постоянное указание, короткое указание, указание ногой, указание, глядя лицом в другую сторону, и слежение за глазами.

Ученые исследовали навыки самостоятельности и контакт с человеком, когда требуется помощь для выполнения задания - например, достать еду, которая лежит в закрытой коробке.

После выполнения всех заданий, ученые объявили победителя - им стал бельгийский малинуа. Собаки этой породы справились с большинством заданий, и набрали 35 баллов из 39. Хотя даже у этой породы есть определенные недостатки.

Например, малинуа не очень хорошо справился с заданием, когда нужно было достать еду из прозрачного цилиндра.

Эта порода по своей природе - пастух. Характерная черта, кроме ума - высокая выносливость.

Малинуа (фото: pixabay.com)

На втором месте оказался австралийский келпи, он получил 26 баллов из 39. На третьем месте - лабрадор ретривер, который получил 25 баллов.

А вот бордер-колли, которого раньше считали самой умной собакой, занял только 4 место. На 5 - золотистый ретривер.

Ученые объясняют высокий интеллект малинуа их историческим предназначением. Эти собаки были выведены для выпаса скота, что требовало от них быстрого реагирования на команды, самостоятельного принятия решений и высокого уровня самоконтроля.

Многолетние селекции закрепили главные качества этой породы, а еще сделали малинуа не только умными, но и работоспособными и выносливыми.

А у какой собаки самый высокий IQ

Известный кинолог и профессор Стэнли Корен в своей книге "Интеллект собак" отметил, что интеллект делится на три категории:

Инстинктивный интеллект - это то, для чего собака выращена людьми.

Адаптивный интеллект - насколько собака приспособлена к окружающей среде

Работоспособность и послушание - насколько усердно собака хочет работать в угоду человеку и выполнять работу.

По словам профессора Стэнли, рейтинг самых умных пород собак будет таким:

1. Бордер-колли

2. Пудель

3. Немецкая овчарка

4. Золотистый ретривер

5. Доберман-пинчер

6. Шетландская овчарка

7. Лабрадор ретривер

8. Папийон

9. Ротвейлер

10. Австралийская пастушья собака

Бордер-колли ценится за инстинкты и работоспособность, она легко поддается дрессировке, а еще показывают очень высокие баллы за послушание и ловкость.

На втором месте пудели, которых очень легко дрессировать, и они - очень умные собаки.