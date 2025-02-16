Аэропорты вызывают странное поведение у человека и эксперт объяснил, почему это происходит

Поведение людей в аэропортах и самолетах часто бывает странным, иногда даже асоциальным. Это могут быть просто легкомысленные поступки, как сон на полу или занятия йогой, а могут быть серьезные инциденты - от пьяных ссор до попыток открыть дверь самолета.

Почему аэропорты и самолеты вызывают у людей странное поведение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation .

Во всем виноват только алкоголь?

Странное, а порой и асоциальное поведение, в аэропортах и самолетах в последние годы стало более заметно. Психологи говорят, что эти проблемы и инциденты начали увеличиваться из-за увеличения задержки и откладывания рейсов по всему миру.

Некоторые авиакомпании даже призывают ограничивать пассажиров в доступе к алкоголю - где-то его полностью запретить для продажи, а где-то - ограничивать до двух напитков в баре аэропорта. И все это - чтобы избежать пьяных инцидентов. Но психологи говорят, что дело не только в алкоголе.

Многие пассажиры - это люди, которые летят на отдых. И в их восприятии путешествие и приключения начинаются уже в аэропорту. Они стремятся начать свой отпуск уже, ведь времени у них обычно 1-2 недели. Они обеспокоены полетом, а это заставляет вести себя нехарактерно или искать успокоение в алкоголе.

Шум и толпы в аэропортах - это тоже дополнительный фактор. Как отмечают специалисты в психологии окружающей среды, люди очень чувствительны к непосредственному окружению и могут легко стать "перегруженными" стрессорами, таким как толпа и шум.

Стресс и тревога вызывают раздражительность, как временную, так и постоянную. Люди, которые обычно тревожны, более склонны к гневу. А временное тревожное настроение вызывает вспышки гнева.

Психогеография имеет большое значение

Также стоит посмотреть на аэропорт с психогеографической точки зрения. Психогеография изучает влияние мест на эмоции и поведение людей, особенно городской среды.

В кельтских культурах существует концепция особых "тонких мест" - часто священных рощ или лесов, где тонкая завеса между материальным и духовным миром. В тонких местах мы находимся между двумя сферами, фактически не полностью ни в том, ни в другом месте.

В современном технологическом мире аэропорты также можно рассматривать как такое тонкое место - лиминальные зоны, где границы исчезают. На буквальном уровне национальные границы исчезают. Пройдя контроль, мы попадаем на землю между двумя странами. Концепция места становится туманной.

Мы теряем контроль времени

Так же туманным становится и понятие времени в аэропортах. Собираясь сесть в самолет, мы находимся в пограничном пространстве между двумя часовыми поясами, собираемся прыгнуть вперед во времени или даже вернуться в прошлое. Некоторые рейсы прилетают раньше времени отправления, поскольку они пересекают часовые пояса.

"Умение управлять своим временем дает нам ощущение контроля над своей жизнью. Потеря этого может быть еще одним источником тревоги", - говорит психолог Стив Тейлор.

Аэропорт - это зона отсутствия, где настоящий момент нежелателен. Каждое внимание обращено к будущему, к своим полетам и приключениям, которые их ждут, когда они прибудут в пункт назначения. Эта интенсивная сосредоточенность на будущем часто вызывает разочарование, особенно, если рейсы задерживаются.

Изменчивыми становятся и личные границы. Незнакомцы делятся своими планами на путешествие и отпуск, разговаривают откровенно о каких-то очень личных вещах. На земле между границами - социальные запреты не действуют. А алкоголь может еще больше этому способствовать.

Из-за туманности времени и места аэропорты создают ощущение дезориентации. Мы определяем себя в терминах времени и места. Мы знаем, кто мы есть по отношению к нашим повседневным делам и привычной среде.

Все эти факторы могут иметь освобождающий эффект для человека. Иногда время для человека - это враг, который крадет мгновения жизни и подавляет сроками. А выйти за пределы времени - как выход из тюрьмы.

А еще теряем чувство идентичности

То же касается и идентичности. Чувство идентичности важно для нашего психологического здоровья, но может и ограничивать нас. Поэтому выйти за пределы наших обычных повседневных дел и среды ободряет. Свобода, которая начинается в аэропорту, продолжается во время наших путешествий.

"Согласно теориям психолога Зигмунда Фрейда, это можно интерпретировать как переход от нашего нормального цивилизованного эго к примитивной, инстинктивной части психики, которую Фрейд назвал идентификатором. По его словам, идентификатор является местом наших желаний и влечений, наших эмоций и агрессии, и оно требует мгновенного удовлетворения. Идентификатор обычно сдерживается эго, но он всегда может прорваться, особенно когда наши торможения ослабляются алкоголем или наркотиками", - объясняет психолог Стив Тейлор.

Некоторые отдыхающие позволяют своей идентификации проявить себя, как только они проходят через охрану. И как только они становятся опьяненными, идентификатор становится полностью доминирующим и может вызвать хаос.