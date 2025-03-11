Ученые назвали категорию мужчин, которые проживут дольше всех

Что выявило исследование о продолжительности жизни мужчин?

Научная работа свидетельствует о том, что мужчины с более высокой подвижностью сперматозоидов, могут жить почти на три года дольше, чем те, у которых качество спермы хуже.

Для этого нового исследования ученые оценили качество спермы 78 284 мужчин по образцам, взятым с 1965 по 2015 год в государственной лаборатории анализа спермы в Копенгагене.

Они сосредоточились на подвижности сперматозоидов, которая сильно варьировалась по всему образцу, и включали такие маркеры, как объем и концентрация спермы.

Общее количество подвижных сперматозоидов рассчитывали для каждого мужчины, а затем сравнивали с их показателями смертности, указанными в национальных записях Дании.

В среднем исследователи наблюдали за каждым мужчиной в течение 23 лет, хотя за некоторыми наблюдали только 8 лет, а за другими - 45 лет. В течение этого периода умерло 8600 мужчин, что составляет 11% от общей исследуемой группы.

Ученые обнаружили, что мужчины с общим количеством подвижных сперматозоидов более 120 миллионов на миллилитр имели среднюю продолжительность жизни 80,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни людей с числом от 0 до 5 миллионов составляла 77,6 лет - значительная разница в 2,7 года.

"Чем ниже качество спермы, тем ниже продолжительность жизни", - сказала ведущий автор исследования Лерке Прискорн.

Что это значит для вас?

Для рядового гражданина это новое исследование показывает, что мужское репродуктивное здоровье может быть ключевым ключом к общему здоровью и продолжительности жизни.

Если говорить точнее, плохое качество спермы может свидетельствовать об основных проблемах, которые могут повлиять на ваше долголетие.

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