Вчені назвали категорію чоловіків, які проживуть найдовше

Що виявило дослідження про тривалість життя чоловіків?

Наукова робота свідчить про те, що чоловіки з вищою рухливістю сперматозоїдів, можуть жити майже на три роки довше, ніж ті, у яких якість сперми гірша.

Для цього нового дослідження вчені оцінили якість сперми 78 284 чоловіків за зразками, взятими з 1965 по 2015 рік у державній лабораторії аналізу сперми в Копенгагені.

Вони зосередилися на рухливості сперматозоїдів, яка сильно варіювалася по всьому зразку, і включали такі маркери, як об’єм і концентрація сперми.

Загальну кількість рухливих сперматозоїдів розраховували для кожного чоловіка, а потім порівнювали з їх показниками смертності, зазначеними в національних записах Данії.

У середньому дослідники спостерігали за кожним чоловіком протягом 23 років, хоча за деякими спостерігали лише 8 років, а за іншими - 45 років. Протягом цього періоду померло 8600 чоловіків, що становить 11% від загальної досліджуваної групи.

Вчені виявили, що чоловіки із загальною кількістю рухливих сперматозоїдів понад 120 мільйонів на мілілітр мали середню тривалість життя 80,3 роки. Очікувана тривалість життя людей із числом від 0 до 5 мільйонів становила 77,6 років - значна різниця в 2,7 року.

"Чим нижча якість сперми, тим нижча тривалість життя",- сказала провідний автор дослідження Лерке Пріскорн.

Що це означає для вас?

Для пересічного громадянина це нове дослідження показує, що чоловіче репродуктивне здоров’я може бути ключовим ключем до загального здоров’я та тривалості життя.

Якщо говорити точніше, погана якість сперми може свідчити про основні проблеми, які можуть вплинути на ваше довголіття.

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