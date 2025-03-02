Секреты молодости от 100-летнего мужчины, который до сих пор ходит в зал и водит машину
100-летний Джозеф Каминити ходит в спортзал чаще, чем многие люди его возраста. Он занимается пять дней в неделю с распорядком, который включает кардиотренировки и тяжелую атлетику.
Какие еще секреты долголетия имеет мужчина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Секреты долголетия 100-летнего мужчины
Каминити живет отдельно со своей 98-летней женой и ежедневно по утрам ездит в фитнес-клуб в Бристоле, штат Коннектикут. Его тренировка длится около часа.
По его словам, своей долгой жизни он обязан именно спорту.
"Вы должны заниматься спортом и продолжать двигаться", - рассказывает он.
Мужчина говорит, что люди, когда его видят, не могут поверить в его возраст.
Родившись в 1924 году в Западной Вирджинии, Каминити был частью большой семьи, в которой было восемь детей.
Он присоединился к Корпусу морской пехоты США, когда ему было 17 лет, и участвовал во Второй мировой и Корейской войнах.
Ветеран пережил битву за Иводзиму, которая произошла 80 лет назад, и наблюдал за поднятием флага США на острове.
Позже Каминити десятилетиями работал над изготовлением подшипников для подразделения General Motors в Коннектикуте. Они с женой прожили в браке 78 лет.
У столетнего жителя почти нет проблем со здоровьем, он никогда не болел раком или сердечными заболеваниями. Кстати, его родители и некоторые из его братьев и сестер дожили до 90-х годов. У него есть один живой брат и сестра, которой 92 года.
Советы для долголетия от Каминити
Двигайтесь
Джозеф очень активен и ходит в спортзал с детства.
Сейчас он посещает спортзал каждое утро с понедельника по пятницу. Он ходит на беговой дорожке 30-40 минут, затем использует тренажеры для укрепления мышц ног, рук и других частей тела.
Он заканчивает тренировку, лежа на гидромассажной кровати, чтобы расслабиться.
"Некоторые люди находят тренера, чтобы показать им, что им делать, но в моем возрасте мне тренер не нужен. Я ходил в спортзал с детства", - утверждает он.
Джозеф Каминити ходит в зал 5 раз в неделю (Скриншот)
Помогите своему телу оставаться здоровым
Джозеф никогда не курил сигарет. Время от времени он любил пиво, но алкоголя употреблял мало.
Когда его спрашивают о его главном совете по долголетию другим людям, он советует никогда не курить, двигаться и держаться в стороне от таблеток.
Наслаждайтесь едой
У мужчины хороший аппетит и он не имеет ограничений в еде. Среди его любимых блюд - омар, запеченные фаршированные креветки, стейк, спагетти и фрикадельки, а также салат.
"Я никогда не избегал еды", - говорит он.
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