100-летний профессор раскрыл свой секрет долгой жизни: это всего одна вещь

Как дожить до 100 лет? Профессор по диетологии рассказал о том, что помогло ему пересечь отметку 100. Доктор Джон Шарфенберг является экспертом Университета Лома Линда в Калифорнии.

О правилах его жизни и долголетия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Секреты долголетия 100-летнего профессора

Джон Шарфенберг родился в Шанхае, Китай, в 1923 году и окончил Гарвардскую школу общественного здравоохранения в 1956 году. Он был профессором в Loma Linda в течение 63 лет.

Профессор пережил своих двух братьев на 14 и 17 лет, и он говорит, что это число будет только расти, поскольку он также "не умрет в следующем году". В чем же его секрет? По мнению доктора Шарффенберга, ответ прост: физические упражнения.

"Нужно ежедневно заниматься спортом. Это очень важно. Я пережил своих двух братьев - 14 лет, 17 лет. Они уже умерли, а я буду жить", - сказал он.

"Вы должны понимать, что избыточный вес увеличивает риск смерти почти от всех известных нам заболеваний. Но теперь позвольте мне сообщить вам хорошие новости. Даже если вы страдаете ожирением, если вы ежедневно будете заниматься спортом, вы проживете дольше, чем человек с нормальным весом, который не занимается спортом", - добавил долгожитель.

По словам профессора, человек, который курит, имеет гипертонию, высокий уровень холестерина в крови, но если он ежедневно занимается спортом, переживет человека, который не имеет ни одной из тех проблем и не занимается спортом.

Почему физические упражнения так полезны?

Национальная служба здравоохранения утверждает, что физические упражнения могут снизить риск серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак, а также снизить риск преждевременной смерти до 30%.

Медики советуют взрослым стараться быть активными ежедневно и стремиться выполнять по крайней мере 150 минут физической активности в течение недели с помощью различных видов деятельности.

Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что соблюдение рекомендаций по минимальной физической активности (150-300 минут умеренной интенсивности или 75-150 минут интенсивной интенсивности в неделю) может снизить риск ранней смерти до 21%.

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