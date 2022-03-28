Що таке зарин і як розпізнати хімічну атаку: всі важливі ознаки

Інформація про ймовірну хімічну атаку з'являється вже кілька тижнів. Річ у тому, що Росія має досвід проведення таких операцій в інших країнах і найчастіше вони використовували отруту в тих місцях, де не могли прорвати оборону.

Тому варто знати основні ознаки хімічної атаки, зокрема хімічною речовиною зарин. Про це читайте нижче.

Зарин з військовою метою використовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Ще 17 березня офіцери РФ, які знаходяться в Україні отримали ін'єкції препарату – антидоту фосфорорганічних сполук (Pralidoxime), 20 березня командний склад ЗС РФ отримав ампули з атропіном (антидот при хімічних отруєннях).

25 березня в Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили побоювання - РФ дійсно може використовувати отруйні речовини.

Де раніше Росія використовувала зарин

Відомо, що російська армія використовувала зарин в Сирії. Люди навіть не розуміли, що почалася хімічна атака. І зрозуміло стало тільки тоді, коли почалися перші симптоми. І саме тому це отруйна речовина так небезпечно.

Як розповів кандидат хімічних наук і викладач хімії Гліб Репіч в ефірі "Суспільне", з розпізнанням зарину дійсно все дуже складно. Сучасні хімічні атаки сильно відрізняються від тих, які були під час Першої світової. Там були відразу видно клуби газу.

Зарин - нервово-паралітична речовина. Це навіть не газ, а речовина, без кольору, запаху, він дуже летючий (органічна речовина, яка має високий тиск пари при нормальних умовах, щоб в значних концентраціях потрапляти в навколишнє середовище).

Вражати людину зарин може і при вдиханні випарів і при попаданні на шкіру. І дуже смертельний - достатньо однієї маленької краплі, щоб людина загинула.

Оповіщення про хімічну небезпеку

Є правила подачі сигналу про хімічну атаку - сирена повітряної тривоги дає один короткий сигнал і другий довгий. Але потрібно розуміти, що такий сигнал з'явиться вже фактично після того, як відбудеться хімічна атака. Тобто - співробітники ДСНС або військові вже виявлять загрозу.

Хімічна зброя доставляється за допомогою ракет (крилаті або балістичні), за допомогою артилерійських снарядів. Вони вибухають слабкіше, ніж звичайні ракети. Звук вибуху слабкіший - тому що вони створені не для руйнування, а, щоб спрацювати аерозолем для поширення зарину. Характер вибухів може підказати, що щось не так.

Ще один важливий фактор - масова загибель дрібних тварин, птахів, комах. На цей факт звернули увагу ще в Сирії. Тварини та комахи гинуть першими через невелику масу тіла.

Як проявляється хімічне отруєння у людини

Масовий прояв отруєння нервово-паралітичними речовинами проявляється зазвичай вже в останню чергу.

Перша ознака - міоз, звуження зіниць (при вдиханні зарину)

Друга ознака - посмикування м'язів на тих ділянках тіла, куди потрапили частинки

Третя ознака - слабкість, млявість

Четверта ознака - сльозотеча, слиновиділення, текти з носа

При важкому отруєнні - втрата свідомості, піна з рота, зупинка дихання і смерть

Як захиститися від отруєння зарином

Якщо людина опиниться в епіцентрі ураження хімічної речовини, то шансів вижити у нього практично немає. Через хвилину - втрата свідомості, конвульсії та смерть.

Якщо далеко від центру поразки, то шанси вижити є. Дуже важливо при цьому не залишатися на відкритій місцевості. Потрібно негайно ховатися в бомбосховищі, бажано з системою фільтрації повітря або метро.

Навіть звичайна квартира може стати притулком, особливо, якщо стоять металопластикові вікна – потрібно все щільно закрити та загерметизувати всі щілини. Закрити всі вентиляції й не включати кондиціонер.

Зарин важчий за повітря, тому краще бути у квартирі або приміщенні на високих поверхах.