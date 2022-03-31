Що таке фосфорні бомби: як вони працюють і чим можна допомогти постраждалим

Російські окупанти скидають фосфорні бомби в різних областях України. Вже є підтверджені факти про застосування фосфорних бомб у Краматорську, а також в Ірпені.

Як діють фосфорні бомби, правила поведінки та надання допомоги - розповіли в " Суспільне ".

Що таке фосфорна бомба

Це боєприпас, який начинений білим фосфором. Температура його горіння – близько 800 градусів. Вибухова суміш може поширюватися на великій території - до декількох сотень метрів. За своєю дією такі бомби нагадують напалм.

"Білий фосфор забезпечує високу температуру горіння, яка погано гаситься. Така бомба може знищувати великі площі та приносити величезну шкоду живій силі та техніці", - розповів військовий експерт Сергій Згурець.

Фосфор, який використовується в таких боєприпасах - самозапальний. Він вибухає від контакту з киснем і тому загасити його дуже важко. Через високу температуру горіння фосфор призводить до важких і хворобливих травм.

Вдихання парів може спалювати легені, а при попаданні на тіло фосфор продовжує горіти після вибуху.

З 1977 року в Женевську конвенцію був внесений протокол про заборону на застосування таких боєприпасів. Як вважає військовий експерт, Росія їх використовує як залякування і психологічний тиск.

Як надати допомогу при ураженні білим фосфором

У разі поразки потрібно якомога швидше зняти одяг, на яку потрапили частинки фосфору. А до пошкоджених ділянок шкіри потрібно швидко перекрити кисень - промити рану великою кількістю води.

"Але висока температура істотно ускладнює гасіння таких боєприпасів з сумішшю", - уточнив Згурець.

Лікувати рани після ураження фосфорними боєприпасами повинен тільки спеціалізований медичний персонал.

Якщо фосфор потрапив на предмети, то загасити їх можна за допомогою великої кількості води, засипати піском або грунтом – до тих пір, поки до фосфору не перестане надходити кисень.