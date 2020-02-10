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У Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 16:31
У Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг
Ілюстративне фото (retail-loyalty.org)

Програма медгарантій стартує з 1 квітня

З 1 квітня в Україні стартує гарантований пакет медичних послуг, які українці зможуть отримувати безкоштовно в медустановах. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, аби Програма медичних гарантій стартувала вчасно, всі регіони України мають забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях.

"Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", - зазначив Гончарук.

У випадку, якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то Національна служба здоров’я України (НСЗУ) не укладатиме з ним договір, відповідно, заклад не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання лікарні буде виділяти місцева влада, зазначив прем’єр.

У Кабміні нагадали, що гарантований пакет медичних послуг включає:

  • первинну допомогу;
  • екстрену;
  • амбулаторно-поліклінічну - це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
  • стаціонарну;
  • паліативну медичну допомогу - обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);
  • медичну реабілітацію;
  • медичну допомогу у зв'язку з пологами;
  • реімбурсацію лікарських засобів ("Доступні ліки").

"Всі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безоплатними для українців, вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2020 рік на фінансування програми медичних гарантій передбачено 72 млрд гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що в системі охорони здоров'я можуть дозволити доплачувати за медичні послуги.

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